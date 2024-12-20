Вчора 19 грудня російські хакери здійснили кібератаку на державні реєстри Мін'юсту з метою порушення роботи критичної інфраструктури, і роботу реєстрів було припинено. Фокус дізнався у банківського експерта, які ризики для банків та клієнтів і на що вплине відсутність доступу до державних реєстрів.

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Через кібератаку на державні реєстри наразі спостерігаються проблеми у роботі сервісів ДП "НАІС". І для банків, і для клієнтів через відсутність доступів до реєстрів виникають певні незручності в обслуговуванні, але це не спричинить зупинку банківського обслуговування. Про це Фокусу розповів Віктор Діденко, заступник голови правління Глобус Банку.

Експерт повідомив: якщо йдеться про обслуговування фізичних осіб, то немає проблем в оформленні банком депозитних вкладів, відкритті рахунків, емісії карток, оформленні бланкових (беззаставних) кредитів. "Відсутність доступів до реєстрів обмежує можливість банків видавати кредити, забезпечені заставою або іпотекою, оскільки внесення обтяження банком на час відсутності доступів до реєстрів не можливе", — каже Віктор Діденко.

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Тобто через відсутність доступу до реєстрів банки не зможуть видавати нові іпотечні кредити, адже вони забезпечені нерухомістю, про яку зараз неможливо отримати потрібну інформацію (зокрема і в межах держпрограми "єОселя").

На думку експерта, тимчасові складнощі в доступах до реєстрів в короткому проміжку часу (до двох тижнів) суттєво не вплинуть на звичайне банківське життя і на банківські послуги. "Дещо знизиться клієнтська активність, але в цілому це не матиме серйозних наслідків", — вважає Діденко.

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Проте зупинка роботи реєстрів однозначно вплине на деякі операції юридичних осіб. Йдеться про нові послуги, наприклад, якщо компанія прагне отримати кредитне фінансування.

"Щодо раніше ідентифікованих банком юридичних осіб (ФОПів) обмеження в обслуговуванні можуть стосуватись тільки нових та тих банківських продуктів, які потребують внесення інформації в тимчасово "неробочі реєстри". Для прикладу: оформлення нового кредиту чи внесення змін до чинного кредиту, забезпеченого заставою та у випадку внесення змін до структури такої застави, передбачають зміни у записі про обтяження, що на час відсутності доступів до реєстрів зробити не можливо", — каже Віктор Діденко.

Загалом, зауважив експерт, тимчасова зупинка реєстрів не вплине на структуру банківських послуг. "Це тимчасово позначиться на клієнтській активності з окремих питань, але без серйозних наслідків для банківської системи в цілому", — зазначив Віктор Діденко.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій у мережі, яка обслуговує державні реєстри, а російські хакери стверджують, що зламали "Національні інформаційні системи України" та видалили всю інформацію з державних реєстрів.