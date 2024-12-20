Кібератака на державні реєстри Мін'юсту: у відомстві спростували витік даних (відео)

На даному етапі припинена робота всіх реєстрів з міркувань безпеки. В Центрі протидії дезінформації спростовують заяви росЗМІ з приводу того, що хакери нібито отримали доступ до баз даних ТЦК.

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В Міністерстві юстиції України спростовують інформацію про те, що внаслідок кібератаки на державні реєстри Мін'юсту стався витік даних. Про це повідомила очільниця відомства, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"На даному етапі припинена робота всіх реєстрів в цілях безпеки — збереження інформації та уникнення подальших провокацій. У першу чергу будуть відновлюватись реєстри, які забезпечують облік дій нотаріусів. Першочерговим для нас є відновлення реєстру прав на нерухоме майно та реєстру юридичних, фізичних осіб", — зазначила віцепрем'єрка.

В Центрі протидії дезінформації зазначили, що російська пропаганда поширює брехню, що через хакерську атаку на державні реєстри України повністю заблокований доступ до "баз даних ТЦК", через що законна мобілізація в Україні "фактично заблокована" і працівники ТЦК "хапають людей на вулиці без розбору".

"Центр верифікував цю інформацію, вона абсолютно не відповідає дійсності. Застосунок "Резерв+" працює. Доступ до бази "Оберіг" не втрачений. Мобілізаційні заходи в Україні тривають та здійснюються відповідно до чинного законодавства", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що пізно ввечері 19 грудня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила про "наймасштабнішу російську кібератаку на державні реєстри України" через що тимчасово було призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів

Нагадаємо, що після масштабної кібератаки РФ на держреєстри Міністерстві юстиції України ввечері 19 грудня сервісні центри МВС тимчасово припинили надавати реєстраційні послуги, пов'язані зі зміною власника транспорту.