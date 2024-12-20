У сервісних центрах МВС після кібератаки РФ недоступні деякі послуги: деталі

Власники транспортних засобів після атаки російських хакерів на держреєстри Мін'юсту не можуть отримати у сервісних центрах МВС низку реєстраційних послуг.

Related video

Після масштабної кібератаки РФ на держреєстри Міністерстві юстиції України ввечері 19 грудня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ тимчасово припинили надавати реєстраційні послуги, пов'язані зі зміною власника транспорту. Про це повідомляє пресслужба головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що через збій у роботі держреєстрів сервісні центри МВС власники транспортних засобів тимчасово не зможуть отримати деякі реєстраційні послуги. Це стосується зміни власника транспорту за договорами:

купівлі-продажу, які були укладені в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі або через "Дію";

дарування, обміну, переходу в розпорядження за спадщиною;

лізингу, біржової угоди.

Також тимчасово не надається послуга вибракування транспортного засобу.

У сервісному центрі МВС тимчасово не надають послуги, пов'язані зі зміною власника транспорту Фото: Скриншот

Водночас у сервісному центрі МВС повідомляють, що лишаються доступними послуги:

першої реєстрації нових та ввезених з-за кордону транспортних засобів;

заміни, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

екзаменаційні послуги: приймання іспитів і видача посвідчення водія;

заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача транспортного засобу.

Наразі невідомо, коли ІТ-фахівці відновлять роботу держреєстру. Та щойно він запрацює — сервісні центри МВС поновлять надання всіх послуг, говорять у пресслужбі.

Нагадаємо, 19 грудня в Міністерстві юстиції України повідомили, що о 16:21 хакери РФ зламали держреєстри відомства та знищили всі дані. Відповідальність за атаку взяло на себе російське хакерське угруповання XakNet Team. Хакери заявили, що спочатку зламали Державне підприємство "Національні інформаційні системиʼ, а через нього змогли зайти до бази даних Мін'юсту.

Віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина ввечері 19 грудня сказала, що це була наймасштабніша кібератака на держреєстри України за останній час і на відновлення може піти до 2 тижнів.

Раніше, 5 грудня, "Суспільне" повідомляло, що хакери РФ зламали українських провайдерів та пустили в ефір пропагандистські прокремлівські сюжети.