"Наймасштабніша кібератака": хакери РФ зламали держреєстри Мін'юсту та видалили з них усі дані

За словами віцепрем'єрки України Ольги Стефанішиної, відновлення доступу до цих держреєстрів триватиме близько двох тижнів.

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Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій у мережі, яка обслуговує державні реєстри, а російські хакери стверджують, що зламали "Національні інформаційні системи України" та видалили всю інформацію з державних реєстрів. Про збій у мережі Мін'юст повідомив о 16:21 19 грудня.

"На жаль, ми зіткнулися з серйозним викликом – масштабним збоєм на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує реєстри", — йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що через роботи з усунення проблем Єдині та Державні реєстри, а також вебсайти Мінʼюсту, та кол-центр будуть недоступні до кінця дня.

Пост Мін'юсту Фото: Скриншот

Водночас російське хакерське угруповання XakNet Team о 19:53 повідомило, що нібито спочатку зламало Державне підприємство "Національні інформаційні системиʼ, а це дало їм можливість увійти в інфраструктуру самого Мін'юсту та скачати увесь обсяг даних, які були в цих державних реєстрах.

"Було прийнято рішення видалити всю наявну інформацію", — йдеться у повідомленні хакерів.

Зазначимо, що до повідомлення від Мін'юсту — о 15:56 — у телеграм-каналі "Дія" з'явилась інформація про те, що реєстри Мінʼюсту "оновлюються".

"Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи, тож у цей час ви не можете скористатися послугами онлайн", — йдеться у повідомленні.

Крім того, надвечір 19 грудня інформацію про кібератаку підтвердила віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина.

"Сьогодні відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України", — написала Стефанішина.

Вона підкреслила, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

За її словами, в першу чергу будуть відновлені:

державний реєстр актів цивільного стану громадян;

єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

"Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів", — наголосила Стефанішина.

Пост Стефанішиної Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 грудня хакери РФ зламали українських провайдерів та запустили в етер прокремлівські ролики.

25 листопада хакери з РФ зламали американську компанію через Wi-Fi.