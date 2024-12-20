"Самая масштабная кибератака": хакеры РФ взломали госреестры Минюста и удалили из них все данные

По словам вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, восстановление доступа к этим госреестрам займет около двух недель.

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Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в сети, которая обслуживает государственные реестры, а российские хакеры утверждают, что взломали "Национальные информационные системы Украины" и удалили всю информацию из государственных реестров. О сбое в сети Минюст сообщил в 16:21 19 декабря.

"К сожалению, мы столкнулись с серьезным вызовом — масштабным сбоем на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что из-за работ по устранению проблем Единые и Государственные реестры, а также веб-сайты Минюста и колл-центр будут недоступны до конца дня.

Пост Минюста Фото: Скриншот

В то же время российская хакерская группировка XakNet Team в 19:53 сообщила, что якобы сначала взломала Государственное предприятие "Национальные информационные системы", а это дало им возможность войти в инфраструктуру самого Минюста и скачать весь объем данных, которые были в этих государственных реестрах.

"Было принято решение удалить всю имеющуюся информацию", — говорится в сообщении хакеров.

Отметим, что до сообщения от Минюста — в 15:56 — в телеграмм-канале "Дія" появилась информация о том, что реестры Минюста "обновляются".

"Реестры Минюста обновляются, государственное предприятие Национальные информационные системы проводит технические работы, поэтому в это время вы не можете воспользоваться услугами онлайн", — говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 19 декабря информацию о кибератаке подтвердила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

"Сегодня состоялась самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. В результате целенаправленной атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины", — написала Стефанишина.

Она подчеркнула, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

По ее словам, в первую очередь будут восстановлены:

государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;

государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

"Время первоочередного восстановления будет составлять ориентировочно до 2 недель", — отметила Стефанишина.

Пост Стефанишиной Фото: Скриншот

Напомним, 5 декабря хакеры РФ взломали украинских провайдеров и запустили в эфир прокремлевские ролики.

25 ноября хакеры из РФ взломали американскую компанию через Wi-Fi.