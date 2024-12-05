Хакеры РФ взломали украинских провайдеров: запустили в эфир прокремлевские ролики (видео)

В ролике можно услышать, что "замечательным" является то, что почти ежедневно поджигаются авто ВСУ. Как отметили специалисты компании Triolan, взлом системы сторонними ресурсами фиксируется по всей Украине.

Российские хакеры взломали некоторых украинских провайдеров и запустили в эфир вместо украинских телеканалов прокремлевские ролики. Об этом сообщило "Суспільне".

"Ряд телеком провайдеров, транслирующих украинские телеканалы 5 декабря подвергся хакерской атаке — в эфир запустили пророссийские ролики", — указали корреспонденты "Суспільного" в Киеве.

На одном из роликов можно услышать, как женский голос на русском языке рассказывает о том, что с начала 2024 года практически ежедневно выводится из строя транспорт Вооруженных сил Украины. В это время на экране идет видеоряд с поджогами военных авто.

"Это прекрасно, но этого не достаточно", — говорит закадровый голос.

Кроме того, на обнародованных в сети роликах этот же женский закадровый голос говорит о том, что ТЦК "объявили охоту на всех людей, до которых могут дотянуться". А также то, что Украина никогда не достигнет членства в ЕС и не получит западных инвестиций.

Реакция провайдеров на хакерскую атаку

В то же время провайдер Triolan сообщил, что в сети наблюдается проблема с сигналом кабельного телевидения.

"На нашей сети было обнаружено несанкционированное вмешательство, что повлияло на работу кабельного телевидения. Мы уже работаем над устранением проблемы и прилагаем все усилия, чтобы восстановить услугу в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении компании.

Там уточнили, что восстановительные работы продлятся ориентировочно до 21:00 5 декабря и отметили, что "фиксируется взлом сторонними ресурсами по всей Украине".

Напомним, 25 ноября хакеры из РФ взломали американскую компанию через Wi-Fi.

14 ноября хакеры взломали компьютер командующего армии РФ в Запорожье.