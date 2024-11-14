Смотрел сериалы и искал недвижимость: хакеры взломали компьютер командующего армии РФ в Запорожье

Львиную долю рабочего времени военный проводил на сайтах знакомств и читал объявления о жилье. Однако хакерам все же удалось узнать информацию о планах врага.

Хакерам-активистам "Кибер Сопротивления" и "KibOrg" удалось загрузить шпионский вирус на личный компьютер командующего Вооруженными Силами Российской Федерации на Запорожском направлении в 2023 году генерал-полковника Александра Романчука. Операция по слежке длилась более полутора лет, в результате чего была получена информация о планах врага, расположении его сил и разведывательных средствах. О результатах операции рассказали в Центре национального сопротивления (ЦНС).

Ведомство отмечает, что Александр Романчук — один из самых популярных российских генералов. Однако фактического участия в планировании операций он не принимает, а вместо этого занимается ремонтом на даче и приобретением новых квартир. При этом он умудрился распространить компьютерный вирус на технике в штабе командования группировки РФ на Запорожском направлении.

По информации ЦНС, некоторые из российских "военкоров" восхищаются генералом. Его считают талантливым российским полководцем и ключевым элементом обороны россиян на Запорожье в 2023-м. При такой репутации Романчук получил право открыть парад к 9 мая 2024 года в Москве.

В Центре отмечают, что на самом деле под руководством Александра Романчука на Запорожском направлении россияне "традиционно забрасывали линию фронта пушечным мясом". В ведомстве добавляют, что он даже вообще не проявлял никакого интереса к делам на фронте.

Силы обороны имели полный доступ к личному компьютеру Романчука и записывали все действия, когда тот использовал устройство. Кроме того, у них был полный доступ к учетным записям генерал-полковника в почте и соцсетях.

Командующий силами РФ не делал на компьютере ничего, что касается управления войсками. Во время работы львиную часть работы он сидел на сайтах объявлений дачи и квартиры для нужд семьи и проводил время на сайте знакомств. В этом можно убедиться, просмотрев полную запись деятельности на рабочем компьютере командующего силами ВС РФ на Запорожском направлении за 7 июня 2023-го. На следующий день Александр Романчук будет докладывать о результатах боев лично Путину, о чем сообщала российская пресса.

Отношения генерал-полковника и "военкоров"

Александр Романчук получил репутацию "мудрого генерала", вероятно, притесняя несогласных с этим. Из переписки Романчука в мессенджере Telegram значительную часть занимает переписка с абонентом по номеру +7 914 596 6919. Было установлено, что телефон принадлежит Роману Малышеву, российскому военному по меньшей мере в звании капитана и судя по переписке, помощником генерал-полковника.

В переписке военный часто излагает свои мысли относительно контента с войны. Одно из писем демонстрирует, что Романчук пристально следит за недружественными к нему "военкорами", и даже требует разобраться с "вредителями".

Опасными признаны, в частности, каналы "Два майора" и "Тринадцатый" — они писали об ошибках российской армии на Запорожском направлении. Егор Гузенко, который писал под псевдонимом "Тринадцатый", сейчас арестован якобы за нападение на полицейского.

Военный о расположении российских сил и о псевдопобедах армии РФ

Александр Романчук плохо владеет ситуацией о действиях российской армии на Запорожском направлении из-за его незаинтересованности собственной работой. Однако благодаря ему получен доступ к другим устройствам в штабе группировки РФ на Запорожском направлении.

Силам обороны удалось получить карты размещения камер видеонаблюдения противника вблизи линии соприкосновения, с которых россияне отслеживали перемещение подразделений. Также удалось узнать о местах размещения вражеских складов, наблюдательных пунктов, скопления боекомплекта и личного состава. Кроме того, получено немалое количество документации о внутренней деятельности штаба группировки РФ.

Что известно о семье Александра Романчука

У генерал-полковника есть сын, Владимир Романчук, 1992 года рождения. В свои 30+ лет он может нести военную службу, тем более он имеет профильное военное образование. Однако летом 2023-го, вместо армии, он уехал в долгий отдых за границу.

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Добавим, что в четверг, 14 ноября получил подозрение мужчина, который десять лет назад помог российским оккупантам захватить власть в Луганске. Он собственноручно устанавливал российский флаг на горсовете,