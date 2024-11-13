"Обнулял" своих вояк: под Луганском погиб полковник ВС РФ "Пионер", детали (фото)

В сети рассказали, что офицер с первых дней "СВО" находился на передовой и неоднократно был ранен.

Под Луганском, вблизи Кременной, в результате артобстрела 10 ноября 2024 года погиб российский полковник Евгений Борисович Ладнов с позывным "Пионер". Об этом сообщает со ссылкой на российские источники OSINT-аналитик Necro Mancer в сети Х.

Отмечается, что полковник "с первых дней начала СВО находился на передовой". Евгений был неоднократно ранен, а с 2023 года служил командиром 19 танкового полка 67 дивизии.

"За боевые подвиги дважды награжден Орденом мужества, Орденом "За заслуги перед Родиной", 1, 2 степени, Орденом Суворова, медалью "За боевые заслуги" и другими наградами. Погиб под Луганском возле Кременной в результате артобстрела 10 ноября 2024 года", — отмечается в скриншоте сообщения.

Фото: Скриншот

Necro Mancer добавил скриншот с рассказом солдата о том, что после отказа солдат идти на штурм командир полка приказал "обнулить" всех отказавшихся. В последствии военный подтвердил эту личность — им оказался именно Ладнов Евгений Борисович с позывным "Пионер".

Отметим, что это не первая смерть высокопоставленного военнослужащего в РФ. В частности, в июле в России за два дня умерли два человека, связанные с заместителем министра обороны. Сначала, 8 июля, в московском СИЗО умер Игорь Котельников. На следующий день стало известно о смерти Магомеда Хандаева.

Впоследствии, в августе стало известно о смерти генерал-майора Александра Харчевского, известного летчика-испытателя и основателя авиагруппы "Соколы России". Также прославился тем, что возил тогда еще и. о. президента Владимира Путина в Грозный на самолете Су-27.