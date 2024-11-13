"Обнуляв" своїх вояк: під Луганськом загинув полковник ЗС РФ "Піонер", деталі (фото)

У мережі розповіли, що офіцер з перших днів "СВО" перебував на передовій та неодноразово був поранений.

Під Луганськом, поблизу Кремінної, внаслідок артобстрілу 10 листопада 2024 року загинув російський полковник Євген Борисович Ладнов з позивним "Піонер". Про це повідомляє з посиланням на російські джерела OSINT-аналітик Necro Mancer в мережі Х.

Зазначається, що полковник "з перших днів початку СВО перебував на передовій". Євген був неодноразово поранений, а з 2023 року служив командиром 19 танкового полку 67 дивізії.

"За бойові подвиги двічі нагороджений Орденом мужності, Орденом "За заслуги перед Батьківщиною", 1, 2 ступеня, Орденом Суворова, медаллю "За бойові заслуги" та іншими нагородами. Загинув під Луганськом біля Кремінної внаслідок артобстрілу 10 листопада 2024 року", — зазначається в скриншоті повідомлення.

Фото: Скриншот

Necro Mancer додав скриншот з розповіддю солдата про те, що після відмови солдатів йти на штурм командир полку наказав "обнулити" всіх, хто відмовився. Згодом військовий підтвердив цю особу — ним виявився саме Ладнов Євген Борисович з позивним "Піонер".

Зазначимо, що це не перша смерть високопоставленого військовослужбовця у РФ. Зокрема, в липні в Росії за два дні померли дві людини, пов'язані із заступником міністра оборони. Спочатку, 8 липня, у московському СІЗО помер Ігор Котельников. Наступного дня стало відомо про смерть Магомеда Хандаєва.

Згодом, в серпні стало відомо про смерть генерал-майора Олександра Харчевського, відомого льотчика-випробувача і засновника авіагрупи "Соколи Росії". Також прославився тим, що возив тоді ще в. о. президента Володимира Путіна в Грозний на літаку Су-27.