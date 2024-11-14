Дивився серіали й шукав нерухомість: хакери зламали комп'ютер командувача армії РФ у Запоріжжі

Левову частку робочого часу військовий проводив на сайтах знайомств та читав оголошення про житло. Однак хакерам все ж вдалось дізнатись інформацію про плани ворога.

Хакерам-активістам "Кібер Спротиву" та "KibOrg" вдалося завантажити шпигунський вірус на особистий комп’ютер командувача Збройними Силами Російської Федерації на Запорізькому напрямі у 2023 році генерал-полковника Олександра Романчука. Операція зі стеження тривала понад півтора року, в результаті чого була отримана інформація про плани ворога, розташування його сил та розвідувальні засоби. Про результати операції розповіли в Центрі національного спротиву (ЦНС).

Відомство зазначає, що Олександр Романчук — один із найпопулярніших російських генералів. Однак фактичної участи у плануванні операцій він не бере, а замість цього займається ремонтом на дачі й придбанням нових квартир. При цьому він примудрився розповсюдити комп’ютерний вірус на техніці у штабі командування угруповання РФ на Запорізькому напрямі.

За інформацією ЦНС, деякі з російських "військкорів" захоплюються генералом. Його вважають талановитим російським полководцем та ключовим елементом оборони росіян на Запоріжжі у 2023-му. При такій репутації Романчук отримав право відкрити парад до 9 травня 2024 року в Москві.

В Центрі зазначають, що насправді під керівництвом Олександра Романчука на Запорізькому напрямі росіяни "традиційно закидали лінію фронту гарматним м’ясом". У відомстві додають, що він навіть взагалі не виявляв жодного інтересу до справ на фронті.

Сили оборони мали повний доступ до особистого комп’ютера Романчука і записували всі дії, коли той використовував пристрій. Окрім того, у них був повний доступ до облікових записів генерал-полковника у пошті й соцмережах.

Командувач силами РФ не робив на комп’ютері нічого, що стосується управління військами. Під час роботи левову частину роботу він сидів на сайтах оголошень дачі та квартири для потреб родини та проводив час на сайті знайомств. В цьому можна пересвідчитись, передивившись повний запис діяльності на робочому комп’ютері командуючого силами ЗС РФ на Запорізькому напрямі за 7 червня 2023-го. Наступного дня Олександр Романчук доповідатиме про результати боїв особисто Путіну, про що повідомляла російська преса.

Стосунки генерал-полковника і "військкорів"

Олександр Романчук здобув репутацію "мудрого генерала", ймовірно, утискаючи незгодних із цим. З листування Романчука в месенджері Telegram значну частину займає листування з абонентом за номером +7 914 596 6919. Було встановлено, що телефон належить Романові Малишеву, російському військовому щонайменше у званні капітана та судячи з листування, помічником генерал-полковника.

У листуванні військовий часто викладає свої думки стосовно контенту з війни. Один із листів демонструє, що Романчук пильно стежить за недружніми до нього "військкорами", і навіть вимагає розібратися зі "шкідниками".

Небезпечними визнані, зокрема, канали "Два майора" та "Тринадцатый" — вони писали про помилки російської армії на Запорізькому напрямі. Єгор Гузєнко, який писав під псевдонімом "Тринадцатый", зараз арештований нібито за напад на поліцейського.

Військовий про розташування російських сил та про псевдоперемоги армії РФ

Олександр Романчук погано володіє ситуацією про дії російської армії на Запорізькому напрямі через його незацікавленість власною роботою. Однак завдяки йому отримано доступ до інших пристроїв у штабі угруповання РФ на Запорізькому напрямі.

Силам оборони вдалося здобути мапи розміщення камер відеоспостереження противника поблизу лінії зіткнення, з яких росіяни відстежували переміщення підрозділів. Також вдалось дізнатись про місця розміщення ворожих складів, спостережних пунктів, скупчення боєкомплекту й особового складу. Крім того, здобуто чималу кількість документації про внутрішню діяльність штабу угруповання РФ.

Що відомо про родину Олександра Романчука

У генерал-полковника є син, Володимир Романчук, 1992 року народження. У свої 30+ років він може нести військову службу, тим більше він має профільну військову освіту. Однак улітку 2023-го, замість армії, він поїхав у довгий відпочинок за кордон.

Нагадаємо, під Луганськом внаслідок артобстрілу 10 листопада 2024 року загинув російський полковник Євген Борисович Ладнов з позивним "Піонер". Він "з перших днів був початку СВО перебував на передовій".

Додамо, що в четвер, 14 листопада отримав підозру чоловік, який десять років тому допоміг російським окупантам захопити владу в Луганську. Він власноручно встановлював російський прапор на міськраді,