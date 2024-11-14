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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Встановив прапор РФ над ОДА: отримав підозру ватажок "Луганської гвардії", деталі (відео)

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Фото: Facebook / Юрій Бутусов | Лі Вон Чоль (Герман Прокопів) дав інтерв'ю Юрію Бутусову

СБУ арештувала та вручила підозру Лі Вон Чолю (Герману Прокопіву), який був активним учасником російського заколоту у 2014 році і допоміг ворогу захопити владу в Луганську. Фігурант детально розповів про свої злочини та державну зраду.

Житель Луганська, українець корейського походження Лі Вон Чоль, десять років тому допоміг російським окупантам захопити владу в Луганську. Він власноручно встановлював російський прапор на міськраді, розмахуючи пістолетом та сподіваючись, що після "російської весни" житиме як в Москві. Восени 2024 року бойовик потрапив у полон бійцям батальйону "Свобода" Нацгвардії і дав відеосвідчення про свою злочинну кар'єру. Про вручення підозри бойовику та найманцю, який воював на боці ЗС РФ, повідомили в Telegram-каналі Служби безпеки України (СБУ).

Інтерв'ю Германа Прокопіва (Лі Вон Чоля) на каналі військового кореспондента Юрія Бутусова

У дописі СБУ вказано, підозру за кількома статтями Кримінального кодексу отримав український громадянин Лі Вон Чоль, який має псевдонім Герман Прокопів. Українець корейського походження станом на 2014 рік проживав у Луганську і брав особисту участь у встановлення російського прапора на Луганській міськраді. Після цього, протягом наступних десяти років, він встиг побувати в незаконному збройному формуванні "Луганська гвардія", знущався з людей з проукраїнськими поглядами, воював проти Сил оборони під час першої фази гібридного вторгнення РФ, згодом — під час повномасштабного вторгнення.

Підозру вручили завдяки "самовикривальним свідченням", додали правоохоронці. Відповідно до отриманих доказів Лі Вон Чоль (Герман Прокопів) підозрюється у злочинах за трьома статтями:

  • державна зрада — ч. 1 ст. 111, можливе покарання — від 12 до 15 років ув'язнення;
  • посягання на територіальну цілісність — ч. 2 ст. 110, від 5 до 10 років;
  • участь у незаконних збройних формуванню — ст. ч. 2 ст. 260, від 3 до 8 років.

Правоохоронці підсумували, що Лі Вон Чоля арештували і, ймовірно, після судового вироку бойовик з Луганська проведе за ґратами до 15 років.

Лі Вон Чоль, або Герман Прокопів — біографія

Тим часом фігурант кримінального провадження, про яке написала СБУ, 12 листопада з'явився у відео на YouTube-каналі військового журналіста, головного редактора видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова. У годинній розмові Лі Вон Чоль детально розповів про свою діяльність з 2014 по 2024 рік. Починає з історії про те, як він, ще один українець та троє росіян вивішували російський триколор на будівлі Луганської міськради. Після цього, у складі групи бойовиків, бігав містом з вогнепальною зброєю та мінометом, стріляв по правоохоронцях та військовослужбовцях. Крім того, "Герман" пояснив, заради чого разом зі спільниками вчинив заколот проти України: з його слів, хотів, щоб в Луганську було таке життя, як в Москві. Під час розмови з журналістом чоловік запевняв, що спершу зовсім не помічав присутності кадрових російських військових і ніколи про це начебто не думав "до цього моменту". Також Лі Вон Чоль порівняв себе зі Степаном Бандерою, бо він "також сидів в тюрмі".

З інтерв'ю стає зрозуміло, що під час затримання на лінії фронту Лі Вон Чоль чомусь воював не в броні, а в карематі з прорізами для очей. У полон його взяли бійці батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії, сказав Бутусов.

Зазначимо, Фокус писав про затримання "Германа Прокопіва" 19 жовтня. Перші фото фігуранта з'явились у каналі "Не чекай на мене з України", а його особу підтвердив донецький журналіст Денис Казанський. У дописі припускали, що він потрапив у полон ЗСУ і нагадували, як він переслідував проукраїнських активістів під час першої фази вторгнення РФ.

Нагадуємо, 14 листопаді СБУ та ДБР вручили підозру народному депутату, який підштовхував Україну до капітуляції: що відомо про деталі затримання.