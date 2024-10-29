ЗСУ вдарили по Луганську і уразили склад з артилерійськими боєприпасами, — ОВА (відео)

Як зазначив очільник Луганської ОВА, росіяни розміщують склади для зброї та техніки ближче до цивільного населення, у зоні для відпочинку громадян.

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Уранці 29 жовтня українські військові атакували окупований Росією Луганськ. Удар припав на склад із боєприпасами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У соцмережах показали відео, на якому добре видно, як на тлі густого диму після прильоту стався потужний вибух! Ймовірно, там зберігали боєприпаси, щоб постачати їх на лінію розмежування. Раніше в районі "прильоту" була законсервована військова частина", — написав він.

За словами Лисогора, росіяни розміщують склади для зброї і техніки ближче до цивільного населення, у зоні для відпочинку громадян.

"Сьогоднішня "бавовна" однозначно відіб'ється на бойових діях на передовій — для поповнення складів і побудови нових логістичних шляхів знадобиться чимало часу. Часу, який дуже цінний для наших Сил Оборони. Додаткова хвилина — рятує нашим бійцям життя і дає змогу й надалі захищати кожен метр Луганської землі. Відтак, залишати нашим людям шанс на повернення додому", — зазначив Лисогор.

Очільник так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що будуть евакуйовані жителі Кам'янобрідського району міста. При цьому раніше окупанти повідомляли про роботу сил ППО. Однак потім з'ясувалося, що в Луганську було уражено артилерійський склад БК 123 ОМСБр.

Раніше DeepState повідомили, що РФ окупувала село на кордоні Донецької та Луганської областей. На початку повномасштабного вторгнення це село вже було окуповане росіянами, проте 24 жовтня 2022 року його звільнили Збройні сили України.

Також Фокус писав, що БпЛА вперше атакували Чечню. Рамзан Кадиров заявив, що спалахнув дах "порожньої будівлі". Жертв і постраждалих, за його словами, немає. Відомо, що заклад готує учасників бойових дій в Україні. За даними ЗМІ, це перша атака БпЛА на території Чечні.