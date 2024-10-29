ВСУ ударили по Луганску и поразили склад с артиллерийскими боеприпасами, — ОВА (видео)

Как отметил глава Луганской ОВА, россияне размещают склады для оружия и техники ближе к гражданскому населению, в зоне для отдыха граждан.

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Утром 29 октября украинские военные атаковали оккупированный Россией Луганск. Удар пришелся по складу с боеприпасами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В соцсетях показали видео, на котором хорошо видно, как на фоне густого дыма после прилета произошел мощный взрыв! Вероятно, там хранили боеприпасы, чтобы поставлять их на линию разграничения. Ранее в районе "прилета" была законсервирована воинская часть", — написал он.

По словам Лысогора, россияне размещают склады для оружия и техники ближе к гражданскому населению, в зоне для отдыха граждан.

"Сегодняшняя "бавовна" однозначно отразится в боевых действиях на передовой – для пополнения складов и построения новых логистических путей понадобится немало времени. Времени, которое очень ценно для наших Сил Обороны. Дополнительная минута – спасает нашим бойцам жизнь и позволяет и дальше защищать каждый метр Луганской земли. Следовательно, оставлять нашим людям шанс на возвращение домой", — отметил Лысогор.

Глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, будут эвакуированы жители Каменнобродского района города. При этом ранее оккупанты сообщали о работе сил ПВО. Однако затем выяснилось, что в Луганске был поражен артиллерийский склад БК 123 ОМСБр.

Ранее DeepState сообщили, что РФ оккупировала село на границе Донецкой и Луганской областей. В начале полномасштабного вторжения это село уже было оккупировано россиянами, однако 24 октября 2022 года его освободили Вооруженные силы Украины.

Также Фокус писал, что БпЛА впервые атаковали Чечню. Рамзан Кадыров заявил, что вспыхнула крыша "пустого здания". Жертв и пострадавших, по его словам, нет. Известно, что заведение готовит участников боевых действий в Украине. По данным СМИ, это первая атака БпЛА на территории Чечни.