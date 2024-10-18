"Отправили к Кобзону": в центре Луганска взорвали майора ВС РФ, детали (видео)

По словам спикера отряда "Юг" УДА Сергея Братчука, майор Дмитрий Первуха был начальником штаба по службе войск и безопасности военной службы воинской части №53847.

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От взрыва автомобиля в центре временно оккупированного Луганска погиб майор ВС РФ Дмитрий Первуха. Об этом сообщил спикер отряда "Юг" Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Сегодня был отправлен к Кобзону, начальник штаба по службе войск и безопасности военной службы в/ч 53847 ЦВО майор Первуха Дмитрий Владимирович", — написал Братчук.

Он уточнил, что российские оккупанты пока не уточняют, кто находился в автомобиле, но информацию о том, что в нем находился именно майор Первуха, получена от "друзей" во временно оккупированном Луганске.

Отметим, что днем 18 октября в центре временно оккупированного Луганска подорвалось авто.

Взрыв произошел возле дома культуры на улице Оборонной.

"Повреждены УАЗ и еще один легковой автомобиль. Причины неизвестны. Местные паблики утверждают, что в УАЗе находились военные", — сообщили ранее росСМИ без уточнения, кто именно находился в авто.

Напомним, 9 октября в Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в управление МВД: его машину взорвали.

4 октября в Энергодаре взорвали топ-коллаборанта, причастного к репрессиям украинцев.