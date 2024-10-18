В центре Луганска взорвалось авто: внутри могли быть военные, — росСМИ (видео)

Как сообщают российские паблики, взрыв произошел возле дома культуры на улице Оборонной. Водителя автомобиля забрала скорая.

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Днем 18 октября в центре временно оккупированного Луганска подорвалось авто, внутри которого могли находиться военные. Об этом сообщило издание Astra.

"Повреждены УАЗ и еще один легковой автомобиль. Причины неизвестны. Местные паблики утверждают, что в УАЗе находились военные", — говорится в сообщении.

В то же время в телеграм-канале "Mash на Донбасе" отметили, что взрыв произошел вблизи дома культуры на улице Оборонной.

Дом культуры на карте Фото: Скриншот

Также сообщается, что улицу Оборонную после инцидента перекрыли.

"Водителя из разбитой машины возле ДК Строителей в Луганске увезла скорая", — говорится в сообщении.

Официальной информации пока нет.

Напомним, 9 октября в Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в управление МВД: его машину взорвали.

4 октября в Энергодаре взорвали топ-коллаборанта, причастного к репрессиям украинцев.