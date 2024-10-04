В Энергодаре взорвали топ-коллаборанта, причастного к репрессиям украинцев (видео)

По данным разведки, в автомобиле находился Андрей Короткий, который сотрудничал с россиянами и получил должность "начальника физической охраны ЗАЭС". Ликвидацию топ-коллаборанта в Энергодаре подтверждает вражеский Следственный комитет.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился коллаборационист и военный преступник Андрей Короткий, причастный к репрессиям украинцев в оккупации. Видео появилось в Telegram-канале ГУР МО.

Взрыв авто с коллаборационистом в Энергодаре

"4 октября 2024 года около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник — "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Короткий Андрей Юрьевич", — говорится в сообщении от ГУР.

Отмечается, что Короткий — коллаборационист, причастен к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации.

Андрей Короткий Фото: Скриншот

После захвата ЗАЭС российскими войсками он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией.

"Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских лиц временно оккупированного Энергодара. Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина "единая россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов", — рассказали в ГУР и отметили, что каждого военного преступника ждет справедливое возмездие.

Российские источники подтвердили факт ликвидации коллаборанта. И рассказали некоторые детали, фамилию не называют, просто отметили, что "устанавливаются обстоятельства убийства сотрудника Запорожской АЭС" и возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, под транспортное средство начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, которое было припарковано на улице, заложили самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Напомним, в сентябре стало известно, что россияне используют ЗАЭС как территорию, на которой обучают пилотов FPV. А город Никополь в Днепропетровской области эти "пилоты" используют как учебный "полигон", атакуя гражданских.