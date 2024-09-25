Россияне на территории ЗАЭС обучают пилотов FPV-дронов, — ЦПД

Российские пилоты дронов терроризируют население Никополя, отметил руководитель Центра Андрей Коваленко. Фактически ЗАЭС является прикрытием для оккупантов.

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На территории Запорожской атомной электростанции российские оккупанты готовят пилотов ударных беспилотников. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Россияне используют ЗАЭС как территорию, на которой обучают пилотов FPV, — сообщил он.

Более того, по его информации, указанные пилоты терроризируют город Никополь в Днепропетровской области, используя населенный пункт с гражданскими людьми как "полигон".

"Фактически для России ЗАЭС является прикрытием", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Отметим, что от контролируемой россиянами Запорожской АЭС в городе Энергодар до Никополя — всего несколько километров по прямой.

Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс", ссылаясь на слова побратимов, также утверждает, что на ЗАЭС спокойно себя чувствуют несколько школ пилотов FPV-дронов, которые используют атомную станцию как щит, поскольку по ней никто не будет бить.

Напомним, что российские оккупанты обустроили на территории Запорожской АЭС свою базу, но представители МАГАТЭ этого не замечают. Партизаны узнали, что на Запорожской АЭС дислоцированы до 1300 российских военных, которые хранят в подвалах боеприпасы, устраивают "маскарад" и даже сделали тир в одном из помещений.

Также Фокус писал, что в конце июня в результате артиллерийского обстрела и последующего возгорания была разрушена станция внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции.