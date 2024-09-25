Росіяни на території ЗАЕС навчають пілотів FPV-дронів, — ЦПД

Російські пілоти дронів тероризують населення Нікополя, зазначив керівник Центру Андрій Коваленко. Фактично ЗАЕС є прикриттям для окупантів.

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На території Запорізької атомної електростанції російські окупанти готують пілотів ударних безпілотників. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Росіяни використовують ЗАЕС як територію, на якій навчають пілотів FPV, повідомив він.

Ба більше, за його інформацією, зазначені пілоти тероризують місто Нікополь у Дніпропетровській області, використовуючи населений пункт із цивільними людьми як "полігон".

"Фактично для Росії ЗАЕС є прикриттям", — наголосив Андрій Коваленко.

Зазначимо, що від контрольованої росіянами Запорізькій АЕС у місті Енергодар до Нікополя — лише декілька кілометрів по прямій.

Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс", посилаючись на слова побратимів, також стверджує, що на ЗАЕС спокійно почуваються декілька шкіл пілотів FPV-дронів, які використовують атомну станцію як щит, оскільки по ній ніхто не битиме.

Нагадаємо, що російські окупанти облаштували на території Запорізької АЕС свою базу, але представники МАГАТЕ цього не помічають. Партизани дізналися, що на Запорізькій АЕС дислоковані до 1300 російських військових, які зберігають у підвалах боєприпаси, влаштовують "маскарад" і навіть зробили тир в одному з приміщень.

Також Фокус писав, що наприкінці червня внаслідок артилерійського обстрілу і подальшого займання було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного контролю Запорізької атомної електростанції.