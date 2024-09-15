"МАГАТЕ нічого не помічає": окупанти організували на території ЗАЕС тир, — підпілля

Партизани дізнались, що на Запорізькій АЕС дислоковані до 1300 російських військових. Вони зберігають у підвалах боєприпаси, влаштовують "маскарад" та навіть стріляють в одному з приміщень.

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Російські окупанти облаштували на території Запорізької АЕС свою базу, але представники МАГАТЕ цього не помічають. Деталями щодо ситуації на станції 15 вересня поділились у Центрі національного спротиву.

Підпіллю вдалося підрахувати, що ворог розмістив на території ЗАЕС підрозділи Росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб. Серед них були ідентифіковані ОМОН "Ахмат-1" та СОБР "Агат". Частина бійців, заступаючи на чергування, вдається до маскування. Загарбники перевдягаються у форму воєнізованої охорони станції.

Окрім того, у підвальних і технічних приміщеннях окупанти зберігають стрілецькі й артилерійські боєприпаси. Цими снарядами забезпечують не лише сили, розміщені на території, але й на суміжних позиціях. Навколо ж АЕС і міста простягаються понад 20 мінних полів загальною протяжністю приблизно 6,5 кілометра.

"Окупанти досі бояться можливого десантування Сил оборони з Дніпра", — пояснили у ЦНС.

Пресслужба наголосила, що маршрут місії МАГАТЕ був ретельно та завчасно спланований ворогом.

"Зважаючи на проявлену люб’язність та обійми генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з російським керівництвом окупованої АЕС, уже й не дивно, що його команда в черговий раз не помітила значного скупчення російських військ та озброєння на території атомної електростанції", — зазначили у центрі.

Зокрема, представникам МАГАТЕ вчергове не дали доступу до західної частини двох турбінних залів. Цей факт занотували, але жодного рішення винесено не було.

Водночас пресслужба партизанського руху "СРОК" 15 вересня зазначила, що попри заяви про "охорону" станції бойовики "Ахмату-1" та "Агату" використовують ЗАЕС як базу для операцій. В одному з приміщень російські бійці навіть організували собі тир.

"Ці циркачі дуже наївно гадають, що їхні імена, імена членів їхніх сімей невідомі, а злочини будуть забуті. Запорізька атомна електростанція є не просто об'єктом атомної енергетики, а щитом та активом для шантажу та створення нескінченних пропагандистських фейків. МАГАТЕ нічого не помічає і найближчим часом надії на них немає", — підкреслили партизани.

Вони нагадали, що так званий заступник директора ЗАЕС Едуард Атакіщев був помічений в допомозі окупантами мародерити. Він організував вивезення обладнання зі станції і його передання загарбникам за фальшивими угодами.

За даними підпілля, в Енергодарі Атакіщев буває рідко й завжди у компанії ворожих військовослужбовців. Зазначається, що він розуміє свою долю "за всі заслуги".

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