ЗАЕС знову з'єднана з українською енергомережею двома лініями, — "Енергоатом"

У пресслужбі заявили, що українські енергетики 5 вересня, о 14:40, повернули до роботи пошкоджену другу лінію електропередач.

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Запорізька атомна електростанція знову з'єднана з українською енергомережею двома лініями. Про це повідомили в "Енергоатомі".

Зазначається, що українські енергетики 5 вересня, о 14:40, повернули до роботи пошкоджену другу лінію електропередачі. Отже, живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС з української енергосистеми двома лініями відновлено.

Також в "Енергоатомі" зауважили, що 2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Українські фахівці довго не могли оглянути місце пошкодження і почати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.

Запорізька АЕС Фото: Енергоатом

Нагадаємо, 29 серпня в "Укренерго" висловилися про обмін Курської АЕС на ЗАЕС. Тодішній керівник енергокомпанії Володимир Кудрицький звинуватив людей, які пропонують обмін станціями, у некомпетентності. Він розповів, чи свідчать про таку можливість "реальні факти".

Також у ЦПД повідомляли, що Росія може готувати теракти на Запорізькій і Курській АЕС. За словами Андрія Коваленка, ворог може влаштувати найближчим часом ядерні провокації одразу на двох атомних електростанціях і спробує звинуватити в цьому Україну. Усе через те, що плани противника провалилися.