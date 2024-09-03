Є пошкодження: ЗС РФ створили загрозливу ситуацію для ЗАЕС, — "Енергоатом"

2 вересня росіяни продовжували обстріл українських територій і в результаті це призвело до небезпечних наслідків, заявили представники підприємства. Відремонтувати лінію не можна, адже існує загроза повторних ударів з боку противника.

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Російські загарбники не припиняють створювати нові загрози для українців, зокрема й на тимчасово окупованих територіях. Запорізька атомна електростанція, розташована в Енергодарі, знову перебуває в зоні підвищеного ризику. Про це повідомив "Енергоатом".

Річ у тім, що зараз Запорізька АЕС пов'язана з українською енергосистемою лише за допомогою однієї лінії електропередачі. 2 вересня, через дії з боку ЗС РФ, ситуація знову загострилася.

"2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб", — ідеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що в разі пошкодження другої лінії може статися аварійна ситуація. Це пов'язано з втратою зовнішнього живлення насосів, які охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива Запорізької атомної електростанції.

Поки що в українських фахівців немає доступу до важливого об'єкта, адже обстріли з боку російських окупантів не припиняються.

"Українські фахівці наразі не можуть оглянути місце пошкодження та розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами. Лінію відремонтують щойно фахівцям буде гарантовано безпеку", — підсумували представники "Енергоатому".

Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський висловився про повернення ЗАЕС під контроль України. За його словами, це має обов'язково статися, однак за допомогою дипломатії, оскільки з точки зору бойових дій немає безпечних для цього можливостей.