Я не бачу можливостей: Зеленський про повернення ЗАЕС під контроль України

Президент зазначив, що станцію потрібно повертати політично, оскільки з погляду бойових дій немає безпечних для цього можливостей.

Related video

Наразі робляться політичні кроки щодо повернення Запорізької АЕС, але їх недостатньо. Про це під час візиту до Запоріжжя сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє "Укрінформ".

"Щодо повернення ЗАЕС, то на сьогодні є тільки політичні кроки, але їх, на жаль, недостатньо, щоб станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, та поки що, погляду бойових дій, я не бачу таких можливостей, а ті, які є, вони небезпечні. Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Принаймні, на всіх майданчиках ми про це говоримо", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, питанням деокупації станції займається директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Найближчим часом він має відвідати Енергодар, зокрема й Запорізьку АЕС. Після візиту туди Гроссі планує приїхати в Київ для зустрічі з Володимиром Зеленським.

"Ми працюємо постійно над тим, щоб там (на ЗАЕС. — Ред.) перебувала ротація команди МАГАТЕ. Це свідчить про те, що так, там "рускіє боєвікі" контролюють це. Але коли на станції МАГАТЕ, все ж таки це безпечніше. Принаймні, ми з вами розуміємо інформацію. Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки все ж таки нині там за МАГАТЕ. Я знаю, що він (Гроссі. — Ред.) має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю, та ми будемо обговорювати подальші дії", — додав президент України.

Зазначимо, що Запорізька атомна електростанція розташована у Запорізькій області, поблизу міста Енергодар. Це найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Складається з шести атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен. ЗАЕС була захоплена під час повномасштабного вторгнення 4 березня 2022 року. Росія навіть використовувала станцію як базу для чеченських бойовиків.