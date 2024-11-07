На АЕС Фукусіма-1 з'явився "працівник": його зміна закінчиться тільки через 40 років

Робот почав прибирати від завалів радіоактивного сміття другий реактор АЕС.

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Уперше з моменту аварії на АЕС Фукусіма-1 робот зібрав перший шматочок відпрацьованого ядерного палива. Це був перший раз, коли тверде радіоактивне сміття було видалено з території АЕС, пише IFL Science.

Попри успішність першої місії, на співробітників Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) чекає ще довгий шлях. Загалом на території підприємства необхідно зібрати ще 880 тонн радіоактивного матеріалу.

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Дистанційно керована роботизована рука, оснащена телескопічною камерою, змогла захопити і прибрати "невелику кількість ядерного палива" з підлоги реактора другого блоку АЕС.

"Результати проведеного аналізу засвідчили, що сміття, яке скупчилося на поверхні підлоги всередині блоку, є затверділим розплавленим матеріалом, що складається з паливних елементів, а також може містити багато металу", — ідеться в повідомленні TEPCO.

Далі залишки палива планується вивезти з майданчика Фукусіми, де вчені зможуть провести їх аналіз. Ця інформація може дати підказку, як видалити решту сміття.

"Аналізуючи відпрацьовані залишки палива, ми дізнаємося їхній склад і рівень радіоактивності", — додали в TEPCO.

Робототехніку вже використовували для розчищення Фукусіма-1, але остання місія стала першою, коли робот використовувався для фактичного вивезення залишків розплаву з майданчика.

З моменту катастрофи на японській АЕС минуло вже 13 років, і керуюча компанія TEPCO все ще працює над виведенням з експлуатації Фукусіма-1. Катастрофа сталася 11 березня 2011 року, коли на Японію обрушився потужний землетрус, за яким сталося цунамі.

Цунамі затопило Фукусіма-1, що призвело до відключення систем охолодження реактора. Без охолодження три реактори розплавилися і вибухнули, викинувши величезну кількість радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище.

За попередніми оцінками, на трьох постраждалих реакторах знаходиться до 880 тонн розплавлених частин палива, які TEPCO сподівається прибрати. План з виведення АЕС з експлуатації розрахований до 2031 року.

Поряд із прибиранням твердого сміття, TEPCO також довелося мати справу з колосальними обсягами радіоактивної води. Вона накопичилася після охолодження пошкоджених активних зон реакторів. Ще 2023 року Японія почала скидати частину очищеної води в Тихий океан.

У TEPCO сподіваються, що зможуть завершити всю операцію з очищення АЕС через 30-40 років, хоча деякі експерти кажуть, що це занадто оптимістична мета.

Нагадаємо, вчені розповіли, чим небезпечна вода з Фукусіми та чи можна її пити. Основна проблема полягає в тому, що очищена вода все ще міститиме шкідливі ізотопи, які потенційно є небезпечними для людей та екосистем.