На взорвавшейся АЭС Фукусима-1 появился "работник": его смена закончится только через 40 лет

Робот начал убирать от завалов радиоактивного мусора второй реактор АЭС.

Related video

Впервые с момента аварии на АЭС Фукусима-1 робот собрал первый кусочек отработанного ядерного топлива. Это был первый раз, когда твердый радиоактивный мусор был удален с территории АЭС, пишет IFL Science.

Несмотря на успешность первой миссии, сотрудникам Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) предстоит еще долгий путь. Всего на территории предприятия необходимо собрать еще 880 тонн радиоактивного материала.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Дистанционно управляемая роботизированная рука, оснащенная телескопической камерой, смогла захватить и убрать "небольшое количество ядерного топлива" с пола реактора второго блока АЭС.

"Результаты проведенного анализа показали, что скопившийся мусор на поверхности пола внутри блока представляет собой затвердевший расплавленный материал, который состоит из топливных элементов, а также может содержать много металла", — говорится в сообщении TEPCO.

Далее остатки топлива планируется вывезти с площадки Фукусимы, где ученые смогут провести их анализ. Эта информация может дать подсказку, как удалить остальной мусор.

"Анализируя отработанные остатки топлива, мы узнаем их состав и уровень радиоактивности", — добавили в TEPCO.

Робототехнику уже использовали для расчистки Фукусима-1, но последняя миссия стала первой, когда робот использовался для фактического вывоза остатков расплава с площадки.

С момента катастрофы на японской АЭС прошло уже 13 лет, и управляющая компания TEPCO все еще работает над выводом из эксплуатации Фукусима-1. Катастрофа произошла 11 марта 2011 года, когда на Японию обрушилось мощное землетрясение, за которым последовало цунами.

Цунами затопило Фукусима-1, что привело к отключению систем охлаждения реактора. Без охлаждения три реактора расплавились и взорвались, выбросив огромное количество радиоактивных материалов в окружающую среду.

По предварительным оценкам, на трех пострадавших реакторах находится до 880 тонн расплавленных частей топлива, которые TEPCO надеется убрать. План по выводу АЭС из эксплуатации рассчитан до 2031 года.

Наряду с уборкой твердого мусора, TEPCO также пришлось иметь дело с колоссальными объемами радиоактивной воды. Она накопилась после охлаждения поврежденных активных зон реакторов. Еще в 2023 году Япония начала сбрасывать часть очищенной воды в Тихий океан.

В TEPCO надеются, что смогут завершить всю операцию по очистке АЭС через 30-40 лет, хотя некоторые эксперты говорят, что это слишком оптимистическая цель.

Напомним, ученые рассказали, чем опасна воды из Фукусимы и можно ли ее пить. Основная проблема заключается в том, что очищенная вода все еще будет содержать вредные изотопы, которые потенциально являются опасными для людей и экосистем.