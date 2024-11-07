В Україні ліквідували генерала, який організував катувальний табір для солдатів РФ

Генерал-майор Павло Клименко також "прославився" тим, що його підлеглі вбили американця Рассела Бентлі, стверджують журналісти.

На війні в Україні ліквідували російського генерала Павла Клименка. Саме він організував катівельний концтабір в окупованому Донецьку, а солдати його 5-ї окремої мотострілецької бригади вбили американця Рассела Бентлі та катували мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова з окупованої Донеччини. Про це повідомляє видання "Важливі історії"

Повідомлення про смерть генерала Клименка з'явилося в провоєнному пабліку "Донбас — серце Росії" в соцмережі Вконтакте. Факт у коментарях до посту підтвердили його сестри. Однак зараз цього повідомлення в пабліку немає. Жодних подробиць про те, де загинув Клименко — у повідомленні також не було.

Російський генерал-майор Павло Клименко Фото: Скриншот

Журналісти впевнилися в правдивісті повідомлення і зазначають, що це 13-те повідомлення про загибель російських генералів на повномасштабній війні проти України. Лише вісім із них підтверджені владою РФ.

Що відомо про генерал-майора Павла Клименка

Павло Клименко — уродженець Ставропілля, який служив до повномасштабного вторгнення в Україну в анексованому Криму. Він отримав звання генерал-майора в травні 2024 року.

За місяць до цього бійці його бригади закатували до смерті громадянина США і стрінгера RT Рассела Бентлі. Після вбивства його труп підірвали, намагаючись замести сліди. Зараз четверо бійців бригади Клименка перебувають під слідством у справі про вбивство Рассела Бентлі. За словами вдови американця Людмили, обвинувачені планують заново підписати контракти і повернутися на фронт.

У квітні 2024 року російські солдати, які служили під керівництвом Клименка, катували незаконно мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова з окупованого Донецька. Фролов мав третю групу інвалідності та астигматизм, свого часу його не взяли в українську армію. Фролова, як і всіх чоловіків із музичної школи, де він викладав, забрали 2022 року, нібито на військові збори, але назад вони вже не повернулися.

Фролов хотів демобілізуватися через здоров'я, проте потрапив у катівний підвал 5-ї бригади. У свідоцтві про смерть було зазначено, що Фролов загинув під час штурму, проте родичі повідомили, що чоловіка довелося ховати в закритій труні, оскільки тіло було понівечене тортурами.

Згідно з розслідуванням видання ASTRA, Клименко організував катувальний концтабір для російських військовослужбовців на території занедбаної Петровської шахти в Донецьку. Ті, хто вижив, розповідали, що під тортурами військовослужбовців ЗС РФ змушують віддати командирам платню і виплати за поранення, якщо поранення немає, то його наносять у тому ж підвалі. Також командування 5-ї бригади оформляло довіреності на "своїх людей" і забирали собі виплати навіть за загибель солдатів. А військових із російської армії тортурами змушували йти в бій із пораненнями.

Нагадаємо, у серпні 2024 року в Росії помер генерал-майор Олександр Харчевський, відомий льотчик-випробувач і засновник авіагрупи "Соколи Росії". Він прославився тим, що возив 2000 року тоді ще в. о. президента Володимира Путіна в Грозний на літаку Су-27.