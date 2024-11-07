В Украине ликвидировали генерала, который организовал пыточный лагерь для солдат РФ

Генерал-майор Павел Клименко также "прославился" тем, что его подчиненные убили американца Рассела Бентли, утверждают журналисты.

На войне в Украине ликвидировали российского генерала Павла Клименко. Именно он организовал пыточный концлагерь в оккупированном Донецке, а солдаты его 5-й отдельной мотострелковой бригадой убили американца Рассела Бентли и пытали мобилизованного учителя музыки Владимира Фролова из оккупированной Донецкой области. Об этом сообщает издание "Важные истории"

Сообщение о смерти генерала Клименко появилось в провоенном паблике "Донбасс — сердце России" в соцсети Вконтакте. Факт в комментариях к посту подтвердили его сестры. Однако сейчас этого сообщения в паблике нет. Никаких подробностей о том, где погиб Клименко — в сообщении также не было.

Российский генерал-майор Павел Клименко Фото: Скриншот

Журналисты удостоверились в подлинности сообщения и отмечают, что это 13-е сообщение о гибели российских генералов на полномасштабной войне против Украины. Лишь восемь из них подтверждены властями РФ.

Что известно о генерал-майоре Павле Клименко

Павел Клименко — уроженец Ставрополья, служивший до полномасштабного вторжения в Украину в аннексированном Крыму. Он получил звание генерал-майора в мае 2024 года.

За месяц до этого бойцы его бригады запытали до смерти гражданина США и стрингера RT Рассела Бентли. После убийства его труп взорвали, пытаясь замести следы. Сейчас четверо бойцов бригады Клименко находятся под следствием по делу об убийстве Рассела Бентли. По словам вдовы американца Людмилы, обвиняемые планируют заново подписать контракты и вернуться на фронт.

В апреле 2024 года российские солдаты, которые служили под началом Клименко запытали незаконно мобилизованного учителя музыки Владимира Фролова из оккупированного Донецка. У Фролова были третья группа инвалидности и астигматизм, в свое время его не взяли в украинскую армию. Фролова, как и всех мужчин из музыкальной школы, где он преподавал, забрали в 2022 году, якобы на военные сборы, но назад они уже не вернулись.

Фролов хотел демобилизоваться по здоровью, однако попал в пыточный подвал 5-й бригады. В свидетельстве о смерти было указано, что Фролов погиб во время штурма, однако родственники сообщили, что мужчину пришлось хоронить в закрытом гробу, так как тело было изуродовано пытками.

Согласно расследованию издания ASTRA, Клименко организовал пыточный концлагерь для российских военнослужащих на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Выжившие рассказывали, что под пытками военнослужащих ВС РФ вынуждают отдать командирам жалование и выплаты за ранение, если ранения нет, то его наносят в том же подвале. Также командование 5-й бригады оформляло доверенности на "своих людей" и забирали себе выплаты даже за гибель солдат. А военных из российской армии пытками заставляли идти в бой с ранениями.

Напомним, в августе 2024 года в России умер генерал-майор Александр Харчевский, известный летчик-испытатель и основатель авиагруппы "Соколы России". Он прославился тем, что возил в 2000 году тогда еще и. о. президента Владимира Путина в Грозный на самолете Су-27.