"Якщо поквапиться": Іран до квітня 2025 року може мати десять ядерних боєголовок, — The Times

Про це заявив Оллі Хейнонен, колишній заступник директора МАГАТЕ, який бував на ядерних об'єктах Ірану.

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Іран уже через пів року може володіти щонайменше десятьма ядерними боєголовками. А балістичні ракети, якими Тегеран атакував Ізраїль 1 жовтня, можуть бути адаптовані для розміщення цієї зброї. Але водночас превентивний удар Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану не підтримають у Білому домі. Про це повідомив The Times Оллі Хейнонен, колишній заступник директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), який у минулому курирував зусилля зі стримування ядерної програми Ірану.

За словами експерта, який кілька разів відвідував об'єкти режиму, Ірану може знадобитися всього шість місяців, щоб мати десять ядерних боєголовок, готових націлитися на його ворогів.

Іранська ракета на вулицях Тегерана Фото: DW

"Ви не можете знищити країну за допомогою цих ракет, але ви можете погрожувати їй і займати набагато сильнішу позицію на переговорах", — сказав він The Times телефоном із Нью-Йорка.

Офіційно Іран стверджує, що його ядерна програма переслідує винятково мирні цілі, проте Ізраїль і багато хто на Заході розглядають її як прикриття для розробки зброї.

У серпні в доповіді МАГАТЕ йшлося, що Іран збільшив свої запаси урану, збагаченого до 60 відсотків, майже до 165 кг, що на 20 кг більше, ніж повідомляв ядерний спостерігач ООН у травні. Для бомби потрібно близько 90 відсотків збагачення і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу давно попереджав, що Іран може досягти цього за кілька місяців, якщо захоче.

Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад на заводі з переробки урану 2008 року Фото: Getty Images

Хейнонен, науковий співробітник Центру Стімсона у Вашингтоні, який провів безліч зустрічей із вищими посадовими особами Ірану, що займаються ядерною тематикою, також заявив, що ракети, випущені по Ізраїлю у вівторок ввечері, можуть бути використані для доставлення ядерної зброї.

"Ви просто поміщаєте щось інше туди, де розміщується корисне навантаження, і проєктуєте збройовий пакет по-іншому, щоб він пережив політ. Ось чому США і Велика Британія стурбовані", — заявив Хейнонен, маючи на увазі неодноразові заклики до деескалації в регіоні.

Він попередив, що офіційні особи Ірану також дали зрозуміти, що вони змінили свою оборонну доктрину так, що вона передбачає: "так, ми можемо це зробити [використовувати їх], якщо не отримаємо того, що хочемо".

Однак Хейнонен заявив, що, застосувавши ядерну зброю, іранці підуть на "величезний ризик" і вони, найімовірніше, використовуватимуть її як "розмінну монету" і для погроз.

"Президенту США доведеться подумати про те, що є хоча б невелика ймовірність застосування цієї зброї і вони мають бути до цього готові", — сказав він.

Чи буде Ізраїль атакувати ядерні об'єкти Ірану

Президент США Джо Байден заявив 2 жовтня, що він не підтримує атаку Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану.

Він єдиний, хто, ймовірно, матиме певний вплив на те, що Нетаньягу зробить далі, хоча навіть у цьому разі його вплив, як передбачається, обмежений. США ще не змогли переконати свого союзника, якому вони виділяють мільярди доларів на оборону, не входити в Рафах у секторі Гази, а також не вторгатися до Лівану, що солдати ЦАХАЛ зробили цього тижня.

Ізраїль уже раніше бомбив ядерні об'єкти в Сирії і може зробити те саме в Ірані.

Центрифужні центри Ірану зазвичай заховані в гірських районах, захищені військами і ракетами ППО. Аналітики кажуть, що прямий удар по ядерних об'єктах, які збагачують уран у Натанзі та Фордо, може виявитися "складним" і дати обмежені результати.

Ядерні об'єкти Ірану (2018 рік) Фото: КоммерсантЪ

Після першої конфронтації Ірану з Ізраїлем у квітні, коли Ізраїль завдав символічного удару по радіолокаційній вишці на аеродромі в Ісфахані, недалеко від іншого іранського ядерного об'єкта, в Ірані знову заговорили про можливість створення бомби.

Високопоставлений командувач Корпусу вартових ісламської революції стверджував, що країна повинна переглянути свої ядерні амбіції, які раніше стримувалися дипломатією: 2015 року США, Велика Британія, Росія та інші країни погодилися послабити економічні санкції проти Ірану в обмін на скорочення Тегераном запасів збагаченого урану. Цю угоду було розірвано президентом Трампом три роки по тому, який відновив каральні санкції та фактично дозволив прискорити збагачення.

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан, як вважають, розглядає всебільші запаси урану як розмінну монету для укладення нової ядерної угоди, яка вкотре полегшить тягар санкцій. Але позиції "Хезболли" і ХАМАС слабшають, а саме ці проксі-угруповання Іран розглядав як лінію оборони проти Ізраїлю, що доповнює його власні ракети великої дальності.

"Хезболла" — це ядро цього другого стовпа цієї стратегії. Якщо вона ослабне, цей стовп може впасти, а разом із ним і вся стратегія. Щоб компенсувати це, вони говорять про альтернативу або інший рівень стримування, яким може стати ядерне стримування", — сказав Хамідреза Азізі, експерт з Ірану.

На його думку, атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану не принесуть бажаного результату.

"Ці об'єкти розташовані глибоко під землею, тому для цього буде потрібно щось більше, ніж звичайна атака. Це більше, ніж просто один об'єкт, як іракські та сирійські реактори. Вони розкидані по різних частинах країни", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які наслідки матиме ракетний удар Ірану по Ізраїлю.