"Если поторопится": Иран к апрелю 2025 года может иметь десять ядерных боеголовок, — The Times

Об этом заявил Олли Хейнонен, бывший заместитель директора МАГАТЭ, который бывал на ядерных объектах Ирана.

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Иран уже через полгода может обладать по меньшей мере десятью ядерными боеголовками. А баллистические ракеты, которыми Тегеран атаковал Израиль 1 октября, могут быть адаптированы для размещения этого оружия. Но при этом превентивный удар Израиля по ядерным объектам Ирана не поддержат в Белом доме. Об этом сообщил The Times Олли Хейнонен, бывший заместитель директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который в прошлом курировал усилия сдерживанию ядерной программы Ирана.

По словам эксперта, который несколько раз посещал объекты режима, Ирану может потребоваться всего шесть месяцев, чтобы иметь десять ядерных боеголовок, готовых нацелиться на его врагов.

Иранская ракета на улицах Тегерана Фото: DW

"Вы не можете уничтожить страну с помощью этих ракет, но вы можете угрожать ей и занимать гораздо более сильную позицию на переговорах", — сказал он The Times по телефону из Нью-Йорка.

Официально Иран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели, однако Израиль и многие на Западе рассматривают ее как прикрытие для разработки оружия.

В августе в докладе МАГАТЭ говорилось, что Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного до 60 процентов, почти до 165 кг, что на 20 кг больше, чем сообщал ядерный наблюдатель ООН в мае. Для бомбы требуется около 90 процентов обогащения, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху давно предупреждал, что Иран может достичь этого за несколько месяцев, если захочет.

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад на заводе по переработке урана в 2008 году Фото: Getty Images

Хейнонен, научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне, который провел множество встреч с высшими должностными лицами Ирана, занимающимися ядерной тематикой, также заявил, что ракеты, выпущенные по Израилю во вторник вечером, могут быть использованы для доставки ядерного оружия.

"Вы просто помещаете что-то другое туда, где находится полезная нагрузка, и проектируете оружейный пакет по-другому, чтобы он пережил полет. Вот почему США и Великобритания обеспокоены", — заявил Хейнонен, имея в виду неоднократные призывы к деэскалации в регионе.

Он предупредил, что официальные лица Ирана также дали понять, что они изменили свою оборонную доктрину таким образом, что она предполагает: "да, мы можем это сделать [использовать их], если не получим того, что хотим".

Однако Хейнонен заявил, что, применив ядерное оружие, иранцы пойдут на "огромный риск", и они, скорее всего, будут использовать его в качестве "разменной монеты" и для угроз.

"Президенту США придется подумать о том, что существует хотя бы небольшая вероятность применения этого оружия, и они должны быть к этому готовы", — сказал он.

Будет ли Израиль атаковать ядерные объекты Ирана

Президент США Джо Байден заявил 2 октября, что он не поддерживает ​​атаку Израиля на ядерные объекты Ирана.

Он единственный, кто, вероятно, будет иметь какое-то влияние на то, что Нетаньяху сделает дальше, хотя даже в этом случае его влияние, как предполагается, ограничено. США уже не смогли убедить своего союзника — которому они выделяют миллиарды долларов на оборону — не входить в Рафах в секторе Газа, а также не вторгаться в Ливан, что солдаты ЦАХАЛ сделали на этой неделе.

Израиль уже ранее бомбил ядерные объекты в Сирии, и может сделать тоже самое в Иране.

Центрифужные центры Ирана обычно спрятаны в горных районах, защищены войсками и ракетами ПВО. Аналитики говорят, что прямой удар по ядерным объектам, которые обогащают уран в Натанзе и Фордо, может оказаться "сложным" и дать ограниченные результаты.

Ядерные объекты Ирана (2018 год) Фото: КоммерсантЪ

После первой конфронтации Ирана с Израилем в апреле, когда Израиль нанес символический удар по радиолокационной вышке на аэродроме в Исфахане, недалеко от другого иранского ядерного объекта, в Иране вновь заговорили о возможности создания бомбы.

Высокопоставленный командующий Корпуса стражей исламской революции утверждал, что страна должна пересмотреть свои ядерные амбиции, которые ранее сдерживались дипломатией: в 2015 году США, Великобритания, Россия и другие страны согласились ослабить экономические санкции против Ирана в обмен на сокращение Тегераном запасов обогащенного урана. Эта сделка была разорвана президентом Трампом три года спустя, который восстановил карательные санкции и фактически позволил ускорить обогащение.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, как полагают, рассматривает растущие запасы урана как разменную монету для заключения новой ядерной сделки, которая в очередной раз облегчит бремя санкций. Но позиции "Хезболлы" и ХАМАС ослабевают, а именно эти прокси-группировки Иран рассматривал как линия обороны против Израиля, дополняющая его собственные ракеты большой дальности.

"Хезболла" — это ядро ​​этого второго столпа этой стратегии. Если она ослабнет, этот столп может рухнуть, а вместе с ним и вся стратегия. Чтобы компенсировать это, они говорят об альтернативе или другом уровне сдерживания, которым может стать ядерное сдерживание", — сказал Хамидреза Азизи, эксперт по Ирану.

По его мнению, атаки Израиля на ядерные объекты Ирана не принесут делаемого результата.

"Эти объекты находятся глубоко под землей, поэтому для этого потребуется нечто большее, чем обычная атака. Это больше, чем просто один объект, как иракские и сирийские реакторы. Они разбросаны по разным частям страны", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие последствия будет иметь ракетный удар Ирана по Израилю.