Я не вижу возможностей: Зеленский о возвращении ЗАЭС под контроль Украины

Президент отметил, что станцию нужно возвращать политически, поскольку с точки зрения боевых действий нет безопасных для этого возможностей.

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Сейчас делаются политические шаги по возвращению Запорожской АЭС, но их недостаточно. Об этом во время визита в Запорожье сказал президент Владимир Зеленский, сообщает "Укринформ".

"Относительно возвращения ЗАЭС, то на сегодняшний день есть только политические шаги, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения боевых действий, я не вижу таких возможностей, а те, которые есть, они опасны. Поэтому мы считаем, что все же политически надо возвращать нашу станцию. По крайней мере, на всех площадках мы об этом говорим", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, вопросом деоккупации станции занимается директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ближайшее время он должен посетить Энергодар, в частности, Запорожскую АЭС. После визита туда Гросси планирует приехать в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

"Мы работаем постоянно над тем, чтобы там (на ЗАЭС. — Ред.) была ротация команды МАГАТЭ. Это говорит о том, что да, там "русские боевики" контролируют все. Но когда есть на станции МАГАТЭ, все же это более безопасно. По крайней мере, мы с вами понимаем информацию. Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности все же там за МАГАТЭ. Я знаю, что он (Гросси. — Ред.) должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности, вот и будем обсуждать следующие действия", — добавил президент Украины.

Отметим, что Запорожская атомная электростанция находится в Запорожской области, вблизи города Энергодар. Это крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Состоит она из шести атомных энергоблоков по 1 ГВт каждый. ЗАЭС была захвачена в ходе полномасштабного вторжения 4 марта 2022 года. Россия даже использовала станцию как базу для чеченских боевиков.