Есть повреждения: ВС РФ создали угрожающую ситуацию для ЗАЭС, — "Энергоатом"

2 сентября россияне продолжали обстрел украинских территорий и в результате это привело к опасным последствиям, заявили представители предприятия. Отремонтировать линию нельзя, ведь существует угроза повторных ударов со стороны противника.

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Российские захватчики не прекращают создавать новые угрозы для украинцев, в том числе и на временно оккупированных территориях. Запорожская атомная электростанция, расположенная в Энергодаре, вновь пребывает в зоне повышенного риска. Об этом сообщил "Энергоатом".

Дело в том, что сейчас Запорожская АЭС связана с украинской энергосистемой лишь при помощи одной линии электропередачи. 2 сентября, из-за действий со стороны ВС РФ, ситуация вновь накалилась.

"2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что в случае повреждения второй линии может произойти аварийная ситуация. Это связано с потерей внешнего питания насосов, которые охлаждают активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива Запорожской атомной электростанции.

Пока что у украинских специалистов нет доступа к важному объекту, ведь обстрелы со стороны российских оккупантов не прекращаются.

"Украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и начать ремонт линии, ведь существует реальная угроза повторного обстрела участка российскими войсками. Линию отремонтируют как только специалистам будет гарантирована безопасность", — подытожили представители "Энергоатома".

Напомним, 2 сентября сообщалось, что президент Владимир Зеленский высказался о возвращении ЗАЭС под контроль Украины. По его словам, это должно обязательно произойти, однако с помощью дипломатии, поскольку с точки зрения боевых действий нет безопасных для этого возможностей.