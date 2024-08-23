Запорізька АЕС на межі блекауту через ЗС РФ: подробиці від "Енергоатому"

У держкомпанії заявили, що війська противника зробили з атомної електростанції військову базу і в результаті її безаварійна експлуатація фактично неможлива.

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Найбільша в Європі атомна електростанція вже понад 2 роки перебуває під російською окупацією. Тепер Запорізька АЕС вкотре опинилася на межі блекауту. Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

За даними підприємства, 22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330-кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна". З її допомогою АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для того, щоб забезпечувати власні потреби.

"Деградація Запорізької АЕС, яка з 4 березня 2022 року перебуває під ра***тською окупацією, поглиблюється... Наразі ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська". У разі її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС", — йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали окремо, що після нещодавньої пожежі, яка могла статися через безвідповідальність росіян або цілком свідомо, вигоріла одна з двох градирень АЕС. Тепер з'явилася додаткова загроза втратити зовнішнє живлення.

У росіян на станції наразі відсутній компетентний і кваліфікований персонал, який міг би розібратися з наслідками, тому рівень загрози високий. До всього цього, загарбники перетворили ЗАЕС на військову базу, а це унеможливлює її безаварійну експлуатацію.

"Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора — Енергоатома, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових і військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту!" — закликали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, увечері 11 серпня стало відомо, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі.