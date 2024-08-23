Запорожская АЭС на грани блэкаута из-за ВС РФ: подробности от "Энергоатома"

В госкомпании заявили, что войска противника сделали из атомной электростанции военную базу и в результате ее безаварийная эксплуатация фактически невозможна.

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Самая большая в Европе атомная электростанция уже более 2 лет находится под российской оккупацией. Теперь Запорожская АЭС в очередной раз оказалась на грани блэкаута. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

По данным предприятия, 22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ПЛ-330-кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная". С ее помощью АЭС получала питание от украинской энергосистемы для того, чтобы обеспечивать собственные потребности.

"Деградация Запорожской АЭС, которая с 4 марта 2022 года находится под ра***тской оккупацией, углубляется… Сейчас ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская". В случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили отдельно, что после недавнего пожара, который мог произойти из-за безответственности россиян или вполне сознательно, выгорела одна из двух градирен АЭС. Теперь появилась дополнительная угроза потерять внешнее питание.

У россиян на станции сейчас отсутствует компетентный и квалифицированный персонал, который мог бы разобраться с последствиями, поэтому уровень угрозы высокий. Ко всем этому, захватчики прекратили ЗАЭС в военную базу, а это делает невозможным ее безаварийную эксплуатацию.

"Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора — Энергоатома, а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику. Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности всего континента!" — призвали в "Энергоатоме".

Напомним, вечером 11 августа стало известно, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре.