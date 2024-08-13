Ни шин, ни БПЛА: эксперты МАГАТЭ не смогли определить причину пожара на Запорожской АЭС

Эксперты обнаружили следы горения на оборудовании выше уровня форсунок, а также капли расплавленного пластика и обломки бетона в бассейне. По предварительным данным, повреждения могли быть вызваны возгоранием пластиковой сетки.

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 12 августа провели инспекцию градирен на Запорожской атомной электростанции (АЭС), где накануне произошел пожар. Окончательная причина возгорания так и не была установлена. Об этом говорится в сообщении организации.

Так, группа экспертов МАГАТЭ провела осмотр зоны, где, по предварительным данным, могло начаться возгорание. Однако после обследования стало ясно, что первоначальный источник пожара, вероятнее всего, не находился у основания градирни.

В ходе осмотра команда выявила повреждения во внутренней части градирни на уровне распределения водяных форсунок, расположенных на высоте около десяти метров. Доступ к этим критически важным участкам был ограничен по соображениям безопасности, что затруднило более детальное исследование.

Эксперты заметили следы горения на оборудовании, находящемся выше уровня распределения форсунок, а также обнаружили капли расплавленного пластика и обломки бетона в бассейне с холодной водой. По предварительным данным, причиной этих повреждений могло стать горение пластиковой сетки.

"Во время осмотра не было обнаружено ни шин, ни останков беспилотников. Команда подтвердила отсутствие значительных признаков нарушения целостности обломков, пепла или сажи, расположенных у основания градирни", — говорится в сообщении МАГАТЭ.

.Важно отметить, что пожар не затронул ядерную безопасность станции, так как градирни не используются для охлаждения реакторов, находящихся в состоянии холодной остановки. Радиоактивных материалов в зоне пожара нет, а проведенные замеры радиационного фона не показали никаких отклонений.

МАГАТЭ продолжит расследование, включая сбор дополнительных данных и анализ обнаруженных материалов. Доступ к ключевым зонам градирни и бассейну с холодной водой остается приоритетом для окончательного установления причин происшествия.

Напомним, вечером 11 августа стало известно, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре.

12 августа представитель Совета Федерации России Дмитрий Рогозин обратился к украинской стороне с "предупреждением" о том, что не стоит пытаться вернуть захваченную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, и обвинил украинское командование в подготовке рукотворной катастрофы.