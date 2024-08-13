Ні шин, ні БПЛА: експерти МАГАТЕ не змогли визначити причину пожежі на Запорізькій АЕС

Експерти виявили сліди горіння на обладнанні вище рівня форсунок, а також краплі розплавленого пластику й уламки бетону в басейні. За попередніми даними, пошкодження могли бути спричинені загорянням пластикової сітки.

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Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 12 серпня провели інспекцію градирень на Запорізькій атомній електростанції (АЕС), де напередодні сталася пожежа. Остаточну причину загоряння так і не було встановлено. Про це йдеться в повідомленні організації.

Так, група експертів МАГАТЕ провела огляд зони, де, за попередніми даними, могло початися загоряння. Однак після обстеження стало зрозуміло, що первинне джерело пожежі, найімовірніше, не знаходилося біля основи градирні.

Під час огляду команда виявила пошкодження у внутрішній частині градирні на рівні розподілу водяних форсунок, розташованих на висоті близько десяти метрів. Доступ до цих критично важливих ділянок був обмежений з міркувань безпеки, що ускладнило більш детальне дослідження.

Експерти помітили сліди горіння на обладнанні, що знаходиться вище рівня розподілу форсунок, а також виявили краплі розплавленого пластику і уламки бетону в басейні з холодною водою. За попередніми даними, причиною цих пошкоджень могло стати горіння пластикової сітки.

"Під час огляду не було виявлено ні шин, ні решток безпілотників. Команда підтвердила відсутність значних ознак порушення цілісності уламків, попелу або сажі, розташованих біля основи градирні", — йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Важливо зазначити, що пожежа не зачепила ядерну безпеку станції, оскільки градирні не використовують для охолодження реакторів, що перебувають у стані холодної зупинки. Радіоактивних матеріалів у зоні пожежі немає, а проведені заміри радіаційного фону не показали жодних відхилень.

МАГАТЕ продовжить розслідування, включно зі збором додаткових даних та аналізом виявлених матеріалів. Доступ до ключових зон градирні та басейну з холодною водою залишається пріоритетом для остаточного встановлення причин події.

Нагадаємо, увечері 11 серпня стало відомо, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі.

12 серпня представник Ради Федерації Росії Дмитро Рогозін звернувся до української сторони з "попередженням" про те, що не варто намагатися повернути захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію, і звинуватив українське командування в підготовці рукотворної катастрофи.