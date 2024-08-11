Пожар на ЗАЭС: россияне обвинили ВСУ, а Зеленский призвал мир отреагировать (видео)

По словам президента, уровень радиации в пределе нормы, однако противник в очередной раз продемонстрировал необходимость возвращения станции под контроль Киева.

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Российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре. Фокус собрал все, что об этом известно на вечер 11 августа.

Первым об инциденте на территории АЭС сообщил начальник районной военной администрации Никополя Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале. По его словам, источники с противоположного берега, который оккупирован, сообщили о том, что россияне подожгли в градирне станции немало автомобильных шин. При этом информация была неофициальной.

"Возможно, это провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации", — заявил Евгений Евтушенко.

При этом начальник РВА добавил, что поводов для беспокойства нет.

Спустя некоторое время на инцидент отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что с Никополя в Днепропетровской области фиксируется, что в оккупированном Энергодаре россияне устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Показатели радиации на момент публикации материала были в норме.

"Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира", — написал Владимир Зеленский.

Глава государства отдельно добавил, что теперь Украина ждет реакции мира и МАГАТЭ, ведь Россия обязательно должна ответить за террор на опасном объекте.

Эта станция вновь сможет стать безопасной лишь при условии, если Киев вновь будет контролировать ЗАЭС.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак также не остался в стороне и высказался об инциденте вокруг Никополя. По его словам, ситуация держится на контроле и власти задействовали соответствующие службы.

Ситуация по замерам воздуха показали, что уровень радиации не был превышен и ведется постоянное наблюдение. А Россия, считают в ОВА, обязательно должна понести наказание за террор на территории АЭС.

"Поэтому прошу местных сохранять спокойствие. Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и запугивания. И пожар, который они устроили сегодня на территории Запорожской АЭС, очередное тому подтверждение. Мир должен видеть, что творит страна-агрессор", — подытожил Сергей Лысак.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко написал, что по состоянию на 22:30 изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС зафиксировано не было. Также не выявлено радионуклидов техногенного происхождения.

"Усиленно мониторим ситуацию вблизи ЗАЭС. Посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона", — подытожил Игорь Клименко.

Пожар на ЗАЭС: реакция России

"Директор" по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина в комментарии "РИА Новости" заявила, что объект в Энергодаре якобы продолжает работу в штатном режиме и нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС нет.

"На промплощадке все в порядке. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано", — заявила Евгения Яшина.

Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале обвинил в произошедшем украинских защитников. По его словам, на объекте охладительных систем ЗАЭС якобы после обстрела ВСУ произошло возгорание. При этом проблема была решена, утверждает "губернатор" захваченной части Запорожской области.

"В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания", — написал Евгений Балицкий.

Отдельно он призвал местных жителей сохранять спокойствие, ведь никакой угрозы якобы нет. Никаких подтверждений тому, что ситуация стабилизировалась, с его стороны предоставлено не было.

Международные организации никак не комментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 5 июля сообщалось, что беспилотники атаковали подстанцию около ЗАЭС и пострадать могли 8 сотрудников, заявили в МАГАТЭ. Российская сторона обвинила в происходящем традиционно ВСУ.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план деоккупации Запорожской АЭС. Освобождение крупнейшей в Европе атомной электростанции, по словам главы государства, будет происходить дипломатическим путем.