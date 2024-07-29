Повышает риски для ядерной безопасности: РФ хочет перезапустить 6 реакторов на ЗАЭС

Спутниковые снимки показали, что в районе водоема-охладителя атомной электростанции оккупанты вырыли более 1000 метров траншей. РФ хочет построить большую насосную станцию, предназначенную для подачи воды на АЭС.

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Российские оккупанты решили перезапустить захваченную Запорожскую атомную электростанцию. Из-за подрыва Каховской ГЭС станция потеряла доступ к водохранилищу, из-за чего нуждается в новой насосной станции. Об этом говорится в отчете британских военных аналитиков McKenzie Intelligence Services, который был создан по заказу Greenpeace.

Новый анализ сосредотачивается на исследовании зоны водоема-охладителя Запорожской АЭС. Он свидетельствует о том, что с момента незаконной оккупации ЗАЭС Россией в 2022 году и до конца июня 2024 года в районе водоема-охладителя атомной электростанции было построено более 1000 метров траншей. В целом они сосредоточены на северной и западной стороне водоема.

Greenpeace уверен, что РФ намерена перезапустить один или нескольких ядерных реакторов на ЗАЭС.

"Такой перезапуск повышает риски для ядерной безопасности", — говорится в отчете.

Осенью 2023 года анализ McKenzie Intelligence Services указал на то, что РФ установила вблизи ЗАЭС ракетные системы, нацеленные на жителей Никополя и Днепра.

"Новый детальный спутниковый анализ показывает, что значительная территория самой атомной электростанции еще больше милитаризируется. Там не только траншеи, но и укрепления, которые могут быть использованы как места для развертывания тяжелой военной огневой мощи. Мы пока не видим этого тяжелого вооружения, но доты строятся не просто так. Российские вооруженные силы продолжают угрожать безопасности ЗАЭС. Эти события вызывают глубокое беспокойство", — говорит Ян Ванде Путте, старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Центральной и Восточной Европы.

Greenpeace также обеспокоен тем, что значительная милитаризация территории водоема-охладителя может быть связана с будущими планами России перезапустить ядерные реакторы на этом объекте. Первые детали планов "Росатома" содержались в официальном документе, поданном российским правительством в МАГАТЭ 14 мая 2024 года. В нем раскрываются планы строительства крупной насосной станции, предназначенной для поставки воды на АЭС.

"Россияне сосредоточили большинство своих усилий вокруг критически важных частей водоема-охладителя — шлюзовых ворот, пристани и северного берега. Похоже, они пришли к выводу, что строительство вдоль северного берега — это именно то место, где может быть построена насосная станция. А значит, строительство траншей и укреплений может быть предвестником новой насосной станции и российских усилий по перезапуску реакторов на этом объекте", — говорится в анализе.

Его авторы говорят, что многочисленные преступления России на ЗАЭС продолжают эскалацию. Теперь стало известно о дальнейшей милитаризации уязвимых участков атомной станции, жизненно важных для поставки охлаждающей воды к реакторам.

Напомним, что 4 июля,несколько беспилотников нанесли удары по объектам в непосредственной близости от Запорожской АЭС, ранив рабочих и вызвав лесной пожар.