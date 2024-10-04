В Енергодарі підірвали топколаборанта, причетного до репресій українців (відео)

За даними розвідки, в автомобілі перебував Андрій Короткий, який співпрацював з росіянами та отримав посаду "начальника фізичної охорони ЗАЕС". Ліквідацію топколаборанта в Енергодарі підтверджує ворожий Слідчий комітет.

Related video

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що в тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, в якому перебував колаборант і воєнний злочинець Андрій Короткий, причетний до репресій українців в окупації. Відео з'явилось у Telegram-каналі ГУР МО.

Вибух авто із колаборантом в Енергодарі

"4 жовтня 2024 року близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець — "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович", — сказано у повідомленні від ГУР.

Зазначається, що Короткий — колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.

Андрій Короткий Фото: Скриншот

Після захоплення ЗАЕС російськими військами він добровільно пішов на співпрацю з окупантами, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією.

"Брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару. Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії Путіна "єдіная россія" очолював в Енергодарі так звану "раду депутатів", — розповіли в ГУР та зауважили, що кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата.

Російські джерела підтвердили факт ліквідації колаборанта. Також розповіли деякі деталі, прізвище не називають, просто зауважили, що "встановлюються обставини вбивства співробітника Запорізької АЕС" та порушено кримінальну справу.

За версією слідства, під транспортний засіб начальника групи пропусків служби безпеки управління гарантування безпеки Запорізької АЕС, який був припаркований на вулиці, заклали саморобний вибуховий пристрій. Коли чоловік сів у салон автомобіля, він спрацював. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що росіяни використовують ЗАЕС як територію, на якій навчають пілотів FPV. А місто Нікополь у Дніпропетровській області ці "пілоти" використовують як навчальний "полігон", атакуючи цівільних.