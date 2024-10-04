10 лет бездеятельности: под Луганском из-за оккупантов сгорело целое село

За годы оккупации жители населенных пунктов ни разу не видели специальную технику, которая выполняла бы превентивные меры, заявил начальник областной военной администрации Артем Лысогор. Даже после распространения огня никто не приехал.

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В Луганской области из-за бездеятельности местных "властей" сгорело целое село. Оно оккупировано Россией уже более 10 лет. Об этом написал начальник областной военной администрации Артем Лысогор в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет про населенный пункт Устиновка. Оккупационные "власти" и местные пожарники своей бездеятельностью привели к тому, что село полностью сгорело.

"За более чем 10 лет оккупации в населенном пункте не видели ни одной единицы специальной техники, которая бы выполняла превентивные меры. Не наблюдали жители села и приезда спасателей, когда пылали дома", — написали Артем Лысогор.

При этом, продолжает начальник областной военной администрации, россияне и оккупационные "власти" никак не говорят о сгоревших домах и других последствиях пожара. Средства массовой информации также молчат по этому поводу.

Помимо Устиновки огонь распространяется и по другим населенным пунктам, которые находятся неподалеку — Христофоровка и Щедрищево. Россияне решили не спасать села от пожаров.

Напомним, 2 августа сообщалось, что российские власти в оккупации создали 15-ти километровую зону отчуждения вдоль реки Днепр на неподконтрольных Украине территориях Херсонской области. По данным Центра нацсопротивления, чтобы создать такую зону, оккупанты принудительно выселили с этих территорий местное население, а позже отказали им в проезде без специального удостоверения.