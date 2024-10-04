10 років бездіяльності: під Луганськом через окупантів згоріло ціле село

За роки окупації жителі населених пунктів жодного разу не бачили спеціальну техніку, яка виконувала б превентивні заходи, заявив начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Навіть після поширення вогню ніхто не приїхав.

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У Луганській області через бездіяльність місцевої "влади" згоріло ціле село. Воно окуповане Росією вже понад 10 років. Про це написав начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі.

За його словами, йдеться про населений пункт Устинівка. Окупаційна "влада" і місцеві пожежники своєю бездіяльністю призвели до того, що село повністю згоріло.

"За понад 10 років окупації в населеному пункті не бачили жодної одиниці спеціальної техніки, яка б виконувала превентивні заходи. Не спостерігали жителі села і приїзду рятувальників, коли палали будинки", — написали Артем Лисогор.

Водночас, продовжує начальник обласної військової адміністрації, росіяни та окупаційна "влада" ніяк не говорять про згорілі будинки та інші наслідки пожежі. Засоби масової інформації також мовчать щодо цього.

Крім Устинівки, вогонь поширюється й іншими населеними пунктами, розташованими неподалік — Христофорівкою та Щедрищевим. Росіяни вирішили не рятувати села від пожеж.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що російська влада в окупації створила 15-ти кілометрову зону відчуження вздовж річки Дніпро на непідконтрольних Україні територіях Херсонської області. За даними Центру нацспротиву, щоб створити таку зону, окупанти примусово виселили з цих територій місцеве населення, а пізніше відмовили їм у проїзді без спеціального посвідчення.