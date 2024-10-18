В центрі Луганська вибухнуло авто: всередині могли бути військові, — росЗМІ (відео)

Як повідомляють російські пабліки, вибух стався біля дому культури на вулиці Оборонній. Водія автомобіля забрала швидка.

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Вдень 18 жовтня у центрі тимчасово окупованого Луганська підірвалось авто, всередині якого могли перебувати військові. Про це повідомило видання Astra.

"Пошкоджено УАЗ і ще один легковий автомобіль. Причини невідомі. Місцеві пабліки стверджують, що в УАЗі перебували військові", — йдеться у повідомленні.

Водночас у телеграмканалі "Mash на Донбасе" зазначили, що вибух стався поблизу дому культури на вулиці Оборонній.

Дім культури на мапі Фото: Скриншот

Також повідомляється, що вулицю Оборонну після інциденту перекрили.

"Водія з розбитої машини біля ДК Будівельників у Луганську відвезла швидка", — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, 9 жовтня у Смоленську чоловік намагався пронести вибухівку в управління МВС: його машину підірвали.

4 жовтня в Енергодарі підірвали топколаборанта, причетного до репресій українців.