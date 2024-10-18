"Відправили до Кобзона": в центрі Луганська підірвали майора ЗС РФ, деталі (відео)

За словами спікера загону "Південь" УДА Сергія Братчука, майор Дмитро Первуха був начальником штабу по службі військ і безпеці військової служби військової частини №53847.

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Від вибуху автомобіля в центрі тимчасово окупованого Луганська загинув майор ЗС РФ Дмитро Первуха. Про це повідомив спікер загону "Південь" Української добровольчої армії Сергій Братчук.

"Сьогодні було відправлено до Кобзона, начальника штабу по службі військ і безпеці військової служби в/ч 53847 ЦВО майора Первуху Дмитра Володимировича", — написав Братчук.

Він уточнив, що російські окупанти наразі не уточнюють, хто перебував в автомобілі, але інформацію про те, що у ньому перебував саме майор Первуха, отримана від "друзів" у тимчасово окупованому Луганську.

Зазначимо, що вдень 18 жовтня у центрі тимчасово окупованого Луганська підірвалось авто.

Вибух стався біля будинку культури на вулиці Оборонній.

"Пошкоджено УАЗ і ще один легковий автомобіль. Причини невідомі. Місцеві пабліки стверджують, що в УАЗі перебували військові", — повідомили раніше росЗМІ без уточнення, хто саме сидів у авто.

Нагадаємо, 9 жовтня у Смоленську чоловік намагався пронести вибухівку в управління МВС: його машину підірвали.

4 жовтня в Енергодарі підірвали топколаборанта, причетного до репресій українців.