Безугла та Савченко обмінялися заявами до СБУ: подробиці (фото)

Військова Надія Савченко звернулася до правоохоронних органів щодо перевірки народної депутатки Мар'яни Безуглої "на предмет державної зради". Остання раніше звинуватила капітана ЗСУ, що та віддала "злочинний наказ".

8 листопада Мар'яна Безугла звинуватила колишню депутатку, командира роти однієї з бригад тероборони Надію Савченко в тому, що та нібито віддала наказ, який, за її словами, призвів до прориву російських військ на Донбасі біля Очеретиного. Саме це, як вважає Безугла, запустило процеси формування наступу росіян на Покровськ.

Окрім того, як зауважила Безугла, модель рації, якою користується Савченко, легко прослуховується росіянами. Безугла звернулася до Служби безпеки з проханням "дослідити діяльність Савченко в ЗСУ".

У середу, 13 листопада, Надія Савченко також звернулася до СБУ та Державного бюро розслідувань з проханням перевірити діяльність Безуглої.

Савченко зазначила, що нардепка, яка має доступ до державної таємниці, систематично з 2022 року публікує у соцмережі інформацію про обороноздатність Збройних сил, їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних ділянках фронту тощо.

Також, за словами Савченко, Безугла публічно оцінює дії командування ЗСУ та окремих підрозділів, публікуючи дані, які стали відомі їй при обговореннях у колах осіб із найвищим допуском до державної таємниці.

Цим, зауважує Савченко, Безугла завдає невиправданої шкоди захисту територіальної цілісності і незалежності України у війні проти російських загарбників.

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла розповіла, яке має військове звання та позивний.

Також Фокус писав, що народний депутат Олександр Федієнко пообіцяв подати до суду на свою колегу Мар'яну Безуглу через "наклеп".