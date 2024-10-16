"Суд так суд": нардеп Федієнко подасть позов проти Безуглої, та прийняла "виклик"

Народний депутат Олександр Федієнко вирішив захистити свою честь та гідність. Обранець пообіцяв подати до суду на свою колегу Мар'яну Безуглу через "наклеп".

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Нардепка, представниця комітету з питань зовнішньої політики Мар'яна Безугла виклала у соціальній мережі Facebook допис, у якому, серед іншого, звинувачувала члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка у тому, що той нібито замішаний у низці лобістських і корупційних схем, пов'язаних із питаннями кіберпростору та зв'язку.

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"Олександр Федієнко використовує створений собі підкомітет в Комітеті нацбезпеки як інструмент адміністративного впливу для просування власних інтересів", — писала Мар'яна Безугла.

Частина допису Мар'яни Безуглої у Facebook

Своєю чергою Федієнко зауважив, що "довго терпів", але існує межа, оскільки проти нього використовуються безпідставні звинувачення у корупції.

Нардеп наголосив, що стане першим, хто звернеться до суду за захистом своєї честі, гідності та репутації від "орально-вербальної діареї" Безуглої.

Також він заявив, що дані дії Мар’яни Безуглої "несумісні" з етикою народного обранця, тому він вимушений звернутись до регламентного комітету.

Окрім того, зазначив Федієнко, дії Мар’яни Безуглої під час війни з Росією "підривають довіру до державних органів" та є "прямим безпосереднім втручанням в діяльність державного діяча".

Допис Олександра Федієнка

До того ж, наголосив нардеп, "наклеп" розповсюджується не лише на нього, але й на його близьких, фракцію, профільний комітет та військових, які бувають на засіданнях.

Обранець вважає, що негативна інформація дискредитує його як громадянина та народного депутата, може зашкодити його діловій репутації, а також порушує його права на честь та гідність.

"Процеси будуть публічними, тривалими та цікавими, ну а прізвище мого адвоката вас приємно здивує", — анонсував Федієнко.

Відповідь Мар'яни Безуглої

"Суд так суд", — відповіла на "запрошення" Безугла.

Нагадаємо, 10 жовтня народна депутатка Мар'яна Безугла на своїй сторінці в Facebook розповіла, що на війні в Україні нібито пошкодили ще один ЗРК Patriot. На тлі цієї події вона закликала головнокомандувача Олександра Сирського звільнитись із займаної посади.

18 вересня Безугла закликала Володимира Зеленського відправити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова у відставку.