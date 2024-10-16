"Суд так суд": нардеп Федиенко подаст иск против Безуглой, та приняла "вызов"

Народный депутат Александр Федиенко решил защитить свои честь и достоинство. Избранник пообещал подать в суд на свою коллегу Марьяну Безуглую из-за "клеветы".

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Нардеп, представитель комитета по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая выложила в социальной сети Facebook сообщение, в котором, среди прочего, обвиняла члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Федиенко в том, что тот якобы замешан в ряде лоббистских и коррупционных схем, связанных с вопросами киберпространства и связи.

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"Александр Федиенко использует созданный себе подкомитет в Комитете нацбезопасности как инструмент административного влияния для продвижения собственных интересов", — писала Марьяна Безуглая.

Часть сообщения Марьяны Безуглой в Facebook

В свою очередь Федиенко отметил, что "долго терпел", но существует предел, поскольку против него используются безосновательные обвинения в коррупции.

Нардеп подчеркнул, что станет первым, кто обратится в суд за защитой своей чести, достоинства и репутации от "орально-вербальной диареи" Безуглой.

Также он заявил, что данные действия Марьяны Безуглой "несовместимы" с этикой народного избранника, поэтому он вынужден обратиться в регламентный комитет.

Кроме того, отметил Федиенко, действия Марьяны Безуглой во время войны с Россией "подрывают доверие к государственным органам" и являются "прямым непосредственным вмешательством в деятельность государственного деятеля".

Сообщение Александра Федиенко

К тому же, подчеркнул нардеп, "клевета" распространяется не только на него, но и на его близких, фракцию, профильный комитет и военных, которые бывают на заседаниях.

Избранник считает, что негативная информация дискредитирует его как гражданина и народного депутата, может повредить его деловой репутации, а также нарушает его права на честь и достоинство.

"Процессы будут публичными, длительными и интересными, ну а фамилия моего адвоката вас приятно удивит", — анонсировал Федиенко.

Ответ Марьяны Безуглой

"Суд так суд", — ответила на "приглашение" Безуглая.

Напомним, 10 октября народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook рассказала, что на войне в Украине якобы повредили еще один ЗРК Patriot. На фоне этого события она призвала главнокомандующего Александра Сырского уволиться с занимаемой должности.

18 сентября Безуглая призвала Владимира Зеленского отправить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова в отставку.