"Ротация была сорвана": аналитик объяснил "роль" Безуглой в ситуации с Угледаром

По словам Виталия Кононученко, в тот день, когда народный депутат обнародовала свое сообщение о предстоящей ротации в Угледаре, в наступление на украинские позиции пошли усиленные подразделения ВС РФ.

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Военные 72-й бригады были полностью готовы к ведению боев в Угледаре Донецкой области, но очень плохую шутку сыграла медийная роль нардепа Марьяны Безуглой. Об этом рассказал интервью Radio NV журналист, OSINT-аналитик, военный обозреватель издания "Зеркало недели" Виталий Кононученко.

"Я говорю о [народном депутате] Марьяне Безуглой и о ее посте о том, что в Угледаре идет ротация, и что 72-я бригада выводится. Тогда это было с некой паникой написано. Мне мои источники сказали, что в тот же день после выхода ее поста, буквально за несколько часов, на те позиции, где происходили плановые ротации 72-й бригады, пошли вдвое, втрое большие силы врага с большим количеством бронетехники, с большей поддержкой артиллерии. То есть буквально в моменте враг среагировал на это и ротация была сорвана", — рассказал он.

Виталий отметил, что ситуация, о которой он говорит, произошла под Водяным к востоку от Угледара. Там были укреплены бетонные сооружения Сил обороны. Это единственная линия бетонных окопов, которые были на том направлении. И они в тот же день были, к сожалению, захвачены.

"Потому что нас, так сказать, поймали на ротации, к сожалению, россияне. И здесь действительно решающим фактором была именно эта медийная составляющая. То есть, если бы ее не было, то мне говорят в 72-й бригаде, что они бы точно все удержали, если бы не сунули во столько раз больше силы, зная, что у нас в этот момент ротация. К сожалению, это был решающий фактор", — сказал Виталий Кононученко.

Он отметил, что не может сказать, что это произошло исключительно из-за депутата Безуглой, потому что еще с запада было наступление, со стороны Пречистовки, на Угледар, где россияне тоже продвинулись.

"Но если говорить о Водяном, об их наступлении с восточной стороны от Угледара, то это событие действительно было ключевым, потому что именно после этого были захвачены наши бетонные окопы", — сказал он.

Сама народный депутат Марьяна Безуглая пока на такие заявления в свою сторону не отреагировала.

Напомним, что 30 августа в своем ФБ депутат проинформировала, что 72-ю бригаду ВСУ забирают из Угледара и обвинила главкома Александра Сырского в "катастрофе" из-за этого.

"У меня многочисленные обращения военных в отчаянии, что Сырский забирает 72-ю бригаду из Угледара, которая отражала там все атаки уже два года и прекрасно знает местность. Россиянам такое уже известно и они готовятся. Это будет катастрофа, как с Торецком и Нью-Йорком, когда оттуда забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт", — написала она.

Ранее сообщалось, что 23 сентября Безуглая заявила об отсутствии фортификационных сооружений, разрыве между киевскими и полевыми штабами и предсказала будущую потерю Угледара.