"Ротацію було зірвано": аналітик пояснив "роль" Безуглої у ситуації з Вугледаром

За словами Віталія Кононученка, у той день, коли народна депутатка оприлюднила свій допис про майбутню ротацію у Вугледарі, у наступ на українські позиції пішли посилені підрозділи ЗС РФ.

Related video

Військові 72-ї бригади були повністю готові до ведення боїв у Вугледарі на Донеччині, але дуже поганий жарт зіграла медійна роль нардепки Мар'яни Безуглої. Про це розповів інтерв'ю Radio NV журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач видання "Дзеркало тижня" Віталій Кононученко.

"Я кажу про [народну депутатку] Мар’яну Безуглу і про її пост про те, що у Вугледарі триває ротація, і що 72-га бригада виводиться. Тоді це було з такою собі панікою написано. Мені мої джерела сказали, що в той же день після виходу її допису, буквально за кілька годин, на ті позиції, де відбувалися планові ротації 72-ї бригади, пішли вдвічі, втричі більші сили ворога з більшою кількістю бронетехніки, з більшою підтримкою артилерії. Тобто буквально в моменті ворог зреагував на це — і ротацію було зірвано", — розповів він.

Він зауважив, що ситуація, про яку він говорить, сталася під Водяним на схід від Вугледара. Там були укріплені бетонні споруди Сил оборони. Це єдина лінія бетонних окопів, які були на тому напрямку. І їх у той же день, на жаль, захопили.

"Тому що нас, так би мовити, піймали на ротації росіяни. І тут справді вирішальним фактором була саме ця медійна частина. Тобто, якби її не було, то мені кажуть у 72-й бригаді, що вони б точно все втримали, якби не сунули в стільки разів більше сили, знаючи, що в нас в цей момент ротація. На жаль, це був вирішальний фактор", — сказав Віталій Кононученко.

Він зауважив, що не може сказати, що це сталося виключно через депутатку Безуглу, тому що і з заходу був наступ, з боку Пречистівки, на Вугледар, де росіяни теж просунулися.

"Але якщо говорити про Водяне, про їхній наступ зі східного боку від Вугледару, то ця подія справді була ключовою, бо саме після цього були захоплені наші бетонні окопи", — сказав він.

Сама народна депутатка Мар'яна Безугла наразі на такі заяви у свій бік не відреагувала.

Нагадаємо, що 30 серпня у своєму ФБ депутатка проінформувала, що 72-гу бригаду ЗСУ забирають з Вугледара, звинувативши головкома Олександра Сирського у "катастрофі" через це.

"У мене численні звернення військових у відчаї, що Сирський забирає 72-гу бригаду з Вугледарв, яка відбивала там всі атаки вже два роки і прекрасно знає місцевість. Росіянам це вже відомо і вони готуються. Це буде катастрофа, як із Торецьком і Нью-Йорком, коли звідти забрали 24-ту бригаду. Таке враження, що він спеціально розхитує фронт", — написала вона.

Раніше повідомлялося, що 23 вересня Безугла заявила про відсутність фортифікаційних споруд, розрив між київськими та польовими штабами і передбачила майбутню втрату Вугледара.