Безуглая и Савченко обменялись заявлениями в СБУ: подробности (фото)

Военнослужащая Надежда Савченко обратилась в правоохранительные органы относительно проверки народного депутата Марьяны Безуглой "на предмет государственной измены". Последняя ранее обвинила капитана ВСУ, что та отдала "преступный приказ".

8 ноября Марьяна Безуглая обвинила бывшего депутата, командира роты одной из бригад теробороны Надежду Савченко в том, что та якобы отдала приказ, который, по ее словам, привел к прорыву российских войск на Донбассе возле Очеретино. Именно это, как считает Безуглая, запустило процессы формирования наступления россиян на Покровск.

Кроме того, как отметила Безуглая, модель рации, которой пользуется Савченко, легко прослушивается россиянами. Безуглая обратилась в Службу безопасности с просьбой "исследовать деятельность Савченко в ВСУ".

В среду, 13 ноября, Надежда Савченко также обратилась в СБУ и Государственное бюро расследований с просьбой проверить деятельность Безуглой.

Савченко отметила, что нардеп, которая имеет доступ к государственной тайне, систематически с 2022 года публикует в соцсети информацию об обороноспособности Вооруженных сил, их укомплектовании, сведения о сосредоточении или отсутствии военных на конкретных участках фронта и тому подобное.

Также, по словам Савченко, Безуглая публично оценивает действия командования ВСУ и отдельных подразделений, публикуя данные, которые стали известны ей при обсуждениях в кругах лиц с высоким допуском к государственной тайне.

Этим, замечает Савченко, Безуглая наносит неоправданный вред защите территориальной целостности и независимости Украины в войне против российских захватчиков.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая рассказала, какое имеет воинское звание и позывной.

Также Фокус писал, что народный депутат Александр Федиенко пообещал подать в суд на свою коллегу Марьяну Безуглую из-за "клеветы".