"Кто спрашивал в личных": Марьяна Безуглая рассказала, какое имеет воинское звание и позывной (фото)

Народный депутат выложила в сеть информацию из приложения "Резерв+", откуда можно узнать о ее звании и специальности, а в комментариях рассказала о ее позывном.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая рассказала, какое имеет воинское звание и военный позывной. Фото с мобильного приложения "Резерв+" с личными данными она выставила в сети Х.

Согласно этим данным, Марьяна Безуглая является военнообязанной по специальности "Лечебное дело в наземных войсках (общая практика)". Она имеет звание "старший лейтенант".

"Давно на учете. Мобилизована в 2015. ОР-1. Кто спрашивал в личных", — подписала фото народный депутат.

Данные о воинском учете Марьяны Безуглой Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

В комментариях у Марьяны Безуглой спросили, какой у нее позывной.

"Белка", — ответила она.

Позывной Марьяны Безуглой Фото: соцсеть Х

Напомним, Марьяна Безуглая после подведения Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским итогов "Курской операции" заявила о выводе Украиной войск из России. Позже стало известно, что главком недавно приезжал в область, общался с командирами, награждал бойцов и лично наблюдал, как разворачивается ситуация на этом направлении. По информации политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, Сырский никак не намекал, что ВСУ будут выходить оттуда.

Позже, в пятницу, 8 ноября, нардеп заявила, что экс-депутат Надежда Савченко может быть причастна к наступлению россиян на город Покровск в Донецкой области. Марьяна Безуглая попросила СБУ проверить Героиню Украины. Это заявление вызвало бурную реакцию в сети.