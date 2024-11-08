"Кто спрашивал в личных": Марьяна Безуглая рассказала, какое имеет воинское звание и позывной (фото)
Народный депутат выложила в сеть информацию из приложения "Резерв+", откуда можно узнать о ее звании и специальности, а в комментариях рассказала о ее позывном.
Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая рассказала, какое имеет воинское звание и военный позывной. Фото с мобильного приложения "Резерв+" с личными данными она выставила в сети Х.
Согласно этим данным, Марьяна Безуглая является военнообязанной по специальности "Лечебное дело в наземных войсках (общая практика)". Она имеет звание "старший лейтенант".
"Давно на учете. Мобилизована в 2015. ОР-1. Кто спрашивал в личных", — подписала фото народный депутат.
В комментариях у Марьяны Безуглой спросили, какой у нее позывной.
"Белка", — ответила она.
Напомним, Марьяна Безуглая после подведения Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским итогов "Курской операции" заявила о выводе Украиной войск из России. Позже стало известно, что главком недавно приезжал в область, общался с командирами, награждал бойцов и лично наблюдал, как разворачивается ситуация на этом направлении. По информации политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, Сырский никак не намекал, что ВСУ будут выходить оттуда.
Позже, в пятницу, 8 ноября, нардеп заявила, что экс-депутат Надежда Савченко может быть причастна к наступлению россиян на город Покровск в Донецкой области. Марьяна Безуглая попросила СБУ проверить Героиню Украины. Это заявление вызвало бурную реакцию в сети.