Виновна в наступлении россиян на Покровск: после Залужного и Сырского Безуглая взялась за Савченко

По информации депутата, Савченко дала приказ на отступление своего подразделения, что повлекло "эффект домино" и оборона ВСУ под Очеретино посыпалась.

Народный депутат Марьяна Безуглая, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики продолжает критиковать военных. После экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, действующего главкома Александра Сырского и министра обороны Украины Рустема Умерова под ее прицел попала экс-депутат Надежда Савченко. У Безуглой закралось подозрение, что именно Савченко может быть причастна к наступлению россиян на город Покровск Донецкой области, поэтому народная избранница просит СБУ проверить Героя Украины Савченко.

"В сети появилась информация, что Надежда Савченко воюет как командир роты в одной из бригад ТрО. Однако никто не писал, что, как мне стало известно, именно ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения вызвал "эффект домино" прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск. Обратите внимание на рацию, которую использует Савченко, — это именно тот вариант, который легко прослушивается россиянами", — написала Безуглая.

Отдельных пользователей сети возмутил пост Безуглой. Так, журналист Владимир Бойко встал на защиту Надежды Савченко и заявил, что экс-депутат является настоящей военной и в отличие от диванных экспертов действительно воюет.

"Надя мобилизовалась в первые дни войны, сейчас командует стрелковой ротой. В одном батальоне с ней служит ее сестра Вера — она сапер. Воинская часть Нади последний год выполняла задачи в самом пекле, весной она попала в госпиталь — засыпало в блиндаже после "прилета" мины, в результате чего Надя была серьезно травмирована. Сейчас ее батальон вывели из зоны боевых действий на восстановление боеспособности, поэтому мы позавчера немного пообщались по телефону", — рассказал он.

Журналист отметил, что Надежда Савченко не снимает о себе "видосики", потому что ей не хватает времени, а служит в армии как положено, наравне с мужчинами.

Надежда Савченко с мамой и сестрой

Напомним, что 4 ноября народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что поддерживает мобилизацию женщин и выступила против незаконной дискриминации мужчин.