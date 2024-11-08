Винна у наступі росіян на Покровськ: після Залужного і Сирського Безугла взялася за Савченко

За інформацією депутатки, Савченко дала наказ на відступ свого підрозділу, що спричинило "ефект доміно" і оборона ЗСУ під Очеретиним посипалася.

Народна депутатка Мар'яна Безугла, членкиня комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики продовжує критикувати військових. Після ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного, чинного головкома Олександра Сирського та міністра оборони України Рустема Умєрова під її приціл потрапила ексдепутатка Надія Савченко. У Безуглої закралася підозра, що саме Савченко може бути причетною до наступу росіян на місто Покровськ на Донеччині, тож народна обраниця просить СБУ перевірити Героїню України Савченко.

"В мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО. Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив "ефект доміно" прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко, — це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами", — написала Безугла.

Окремих користувачів мережі обурив пост Безуглої. Так, журналіст Володимир Бойко став на захист Надії Савченко і заявив, що ексдепутатка є справжньою військовою і на відміну від диванних експертів дійсно воює.

"Надя мобілізувалась у перші дні війни, зараз командує стрілецькою ротою. В одному батальйоні з нею служить її сестра Віра – вона сапер. Військова частина Наді останній рік виконувала завдання в самісінькому пеклі, навесні вона потрапила в госпіталь – засипало в бліндажі після "прильоту" міни, внаслідок чого Надя була серйозно травмована. Зараз її батальйон вивели з зони бойових дій на відновлення боєздатності, тож ми позавчора трохи поспілкувались телефоном", — розповів він.

Журналіст зауважив, що Надія Савченко не знімає про себе "відосики", бо їй бракує часу, а служить в армії як годиться, на рівні з чоловіками.

Надія Савченко з мамою і сестрою

Нагадаємо, що 4 листопада народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що підтримує мобілізацію жінок і виступила проти незаконної дискримінації чоловіків.